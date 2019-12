Autor: Erik Rössler

Freunde der Bausteintechnik und Motorsport-Fans können sich auf das neue Modell von LEGO freuen. Die Dänen sind nämlich eine Kooperation mit den BBC Studios eingegangen und bringen Ende Dezember für die LEGO Technic-Reihe das Top Gear Rallye-Auto mit App-Steuerung (42109) heraus. Für das Set hatten sich die LEGO Technic Designer mit Auto-Experten des weltweit beliebten britischen TV-Formats „Top Gear“ zusammengeschlossen.

Herausgekommen ist ein eigenständiges, authentisches Rallyeauto, das sich über das Smartphone steuern lässt. Jason Easy, Head of Licensing UK, BBC Studios: „Es war spannend, mit LEGO Technic zusammenzuarbeiten, und es passt ganz natürlich zur Marke Top Gear. Das LEGO Technic Top Gear Rally Car ist das Ergebnis einer mehrmonatigen harten Arbeit der Teams von LEGO und BBC Studios und wir können es kaum erwarten, es bald in den Regalen zu sehen“.

Der Bolide hat zwar kein direktes Vorbild, aber die Designer haben sich viel Mühe gegeben, ein authentisches Motorsport-Geschoss zu entwickeln. Das Modell umfasst 463 Teile, ist 26 cm lang, 10 cm hoch und 14 cm breit. Auch wenn sich das Set prächtig eignet, um es in zum Beispiel in der Vitrine zu präsentieren, so ist es am Ende doch ein Modell, das bewegt werden will.

Denn der Rallye-Wagen wird angetrieben von einem XL-Motor sowie einem L-Motor und wird über die LEGO Technic CONTROL+ App ferngesteuert. Die App wird von einem Smart Hub unterstützt und gestattet eine superpräzise Bewegung. Die Funktionen umfassen hierbei Lenkung, Multi-Touch-Control sowie Kreiselkontrolle für authentische Fahrbewegungen. Es gibt auch Echtzeit-Feedback, um die Geschwindigkeit und das Neigungsprotokoll anzuzeigen.

In dem Bereich mit den Rennherausforderungen können die Fans ihr Können auf die Probe stellen. LEGO Technik Fans bekommen somit zum Ende des Jahres noch einmal etwas geboten. Das Top Gear Rallye-Auto ist ab dem 26. Dezember 2019 für 129,99 Euro im LEGO Online Store oder beim Händler eures Vertrauens erhältlich.