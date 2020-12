LEGO Technic bringt Jeep Wrangler Rubicon – Neben seinen beliebten Klemmbausteinen hat LEGO mit der Technic-Reihe schon seit vielen Jahren eine bei Enthusiasten beliebte Serie in petto. Im Gegensatz zum spielerischen Kult der klassischen Reihe überzeugen deren Modelle vor allem durch beeindruckende technische Details, funktionierende Ingenieurskunst oder gar echte Robotik. Mit dem Jeep Wrangler Rubicon liefert LEGO Technic mal wieder einen Auto-Bausatz, bei dem Männerherzen höherschlagen.

Im Video könnt ihr euch das Liebhaberstück mit all seinen Funktionen und Schikanen zu Gemüte führen. Dies ist das erste SUV-Modell, das LEGO Technic auf den Markt bringt. Wie bei allen Modellen der Reihe wurde höchster Wert auf Detailtreue gelegt. Das fängt bei der steuerbaren Frontachse an, setzt sich über die authentische Federung fort und endet noch längst nicht an der funktionsfähigen Seilwinde.

Die Türen sowie die Motorhaube lassen sich öffnen und schließen, auch die Rückbank ist mit einem beweglichen Scharnier ausgestattet. Natürlich lässt sich das Verdeck ebenso abnehmen wie die Türen – ganz wie beim großen Vorbild mit dem klassischen 7-Schlitz-Grill. Satte 38,2 Zentimeter misst der LEGO Technic Jeep Wrangler Rubicon von der Front bis zum Heck, ein Bastelspaß aus 665 Elementen wartet auf interessierte Tüftler.

Der neue Bausatz wird ab dem 1. Januar 2021 erhältlich sein – Kostenpunkt: 49,99 Euro.