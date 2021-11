LEGO Star Wars: Riesiger AT-AT als neues Set vorgestellt – „Star Wars“-Freunde und Klemmbaustein-Fans dürfen sich nun kräftig die Hände reiben. Denn LEGO hat mit dem „LEGO Star Wars AT-AT (75313)“ sein neues Set aus der Ultimate Collector's Series (UCS) vorgestellt. Ein Modell in beeindruckender Größe, auf das sicher etliche „LEGO Star Wars“-Fans seit Jahren gewartet haben.

Das neue Modell des AT-AT ist eine Hommage von LEGO an die gigantischen Fahrzeuge der „Star Wars“-Filmsaga. Vor allem gehört der AT-AT zu den ikonischsten Fahrzeugen, die direkt mit „Star Wars“ verbunden werden. Das Set besteht aus ganzen 6.785 Teilen und erreicht aufgebaut imposante Abmessungen.

Denn das Modell kommt am Ende auf eine Höhe von ganzen 62 cm sowie eine Breite von 24 cm bei einer Länge von 69 cm. Das ist schon ein echter Brocken, der ohne Zweifel in jedem Zuhause die Blicke auf sich ziehen wird. Der detaillierte AT-AT besitzt darüber hinaus einen beweglichen Kopf, schwenkbaren Waffen sowie verstellbare Beine.

Zudem hat das Modell ein tolles Innenleben mit interaktiven Elementen und versteckten Extras. Außerdem gehören zum „LEGO Star Wars AT-AT (75313)“-Set Speeder Bikes, E-Netz-Kanonen sowie neun LEGO Minifiguren mit Luke Skywalker, General Veers, einem Snowtrooper Commander, zwei AT-AT Piloten und vier Snowtroopern.

Billig wird der „Star Wars“-Gigant aber nicht, wird er doch für satte 799,99 EUR zu haben sein. Er steht ab dem 26. November 2021 im LEGO Online-Shop sowie in den LEGO Stores. Zum Launch des „LEGO Star Wars AT-AT“-Sets veranstaltet LEGO in der Nacht zum 26. November 2021 übrigens auch exklusive Mitternachts-Events in ausgewählten LEGO Stores.