LEGO Star Wars: Neuauflage des UCS X-Wing Starfighter – Star Wars ist für Jung und Alt eine Science-Fiction-Faszination sondergleichen, die seit dem ersten Kinostreifen „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ aus dem Jahr 1977 einen unfassbaren Hype um diese Saga ausgelöst hatte. Neben den Blockbustern sind es vor allem die Star-Wars-Sets aus dem Hause LEGO, die unzählige Fans und Sammler hinter sich wissen.

Pünktlich zum kommenden „Star Wars“-Feiertag May the 4th veröffentlicht LEGO exklusive das neue Set „X-Wing Starfighter“ (75355) aus seiner Ultimate Collector Series (UCS). Bei dem “LEGO Star Wars 75355 X-Wing Starfighter” handelt es sich um die mittlerweile dritte Neuauflage im Zuge der UCS-Reihe. Das Modell umfasst insgesamt 1.949 Teile und kommt im aufgebauten Zustand auf eine Länge von 55 cm, eine Breite von 44 cm und ist 27cm hoch.

Vergleicht man dies mit den vorangegangenen UCS-Modellen des X-Wing Starfighter, ist es teilemäßig das größte Set. Auch wenn alle drei den gleichen Maßstab besitzen, passen die Proportionen des Raumjägers beim neuen Set am besten. Darüber hinaus präsentiert sich der „75355 X-Wing Starfighter“ sehr nah am Filmmodell. Neu ist, dass bei diesem X-Wing-Set zwei Minifiguren enthalten sind.

Dies sind R2-D2 sowie Luke Skywalker als exklusive Minifiguren, Luke inklusive sowohl Arm- als auch Beinbedruckung. Der „LEGO Star Wars 75355 X-Wing Starfighter“ ist recht detailliert gestaltet und besitzt einige ikonische Details, die man vom Filmoriginal kennt, wie die markanten Flügel, die sich in Flug- sowie Angriffsmodus umstellen lassen. Positiv fällt auf, dass es im Vergleich zu den beiden Vorgängern wenig Aufkleber gibt, muss man beim neuen Modell doch mit nur noch vier Stickern hantieren.

Generell geht der Aufbau wie immer leicht von der Hand, was natürlich an den immer verständlichen LEGO-Bauanleitungen liegt. So beginnt man mit dem Bau des Cockpits sowie des Rumpfes des X-Wing. Hierbei sorgen viele Technikelemente für die nötige Stabilität. Es folgt der Bau der Flügelmechanik, bevor es an den Bau der Außenverkleidung sowie der vier Flügel und Triebwerke geht.

Leider besitzt der X-Wing keine Standfüße, sodass man auf den standesgemäßen UCS-Ständer angewiesen ist, auf dem das Modell aber adäquat präsentiert werden kann. Hat man dann den X-Wing aufgebaut vor sich stehen, schaut er mit all den Details wirklich klasse aus und macht natürlich als Display-Modell einiges her. Die kleinen Details sind es, welche die Neuauflage von den Vorgängern abheben, dazu zählen vor allem die Triebwerke.

Der „LEGO Star Wars 75355 X-Wing Starfighter“ hat allerdings seinen Preis, so müsst ihr 239,99 Euro auf den Tisch legen. Erhältlich ist das Modell ab dem 1. Mai 2023 für alle VIP-Mitglieder und dann passend zum LEGO May the 4th Event am 4. Mai 2023 für alle potenziellen Käuferinnen und Käufer exklusiv im LEGO Onlineshop sowie den LEGO Brand Stores. Ob es letztendlich ein drittes UCS-Set zum X-Wing Starfighter gebraucht hat, muss jeder selbst entscheiden.

Aber gerade all jenen, die ein Upgrade ihres UCS-Modells wollen oder noch gar keinen zu Hause stehen haben, dürfte der „LEGO Star Wars 75355 X-Wing Starfighter” interessant sein. Ganz davon abgesehen, dass das Modell als Dekorationsstück in eurer Wohnung einiges her macht.