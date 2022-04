LEGO Star Wars: Luke Skywalker Landspeeder – Pünktlich zum diesjährigen „May The 4th Event“ bringt LEGO ein neues Großset für alle „Star Wars“-Freunde und Klemmbaustein-Fans auf den Markt. Im Zuge der „Ultimate Collector's Series“-Reihe (UCS) erscheint nämlich der ikonische Landspeeder von Luke Skywalker. Sicherlich gab es in der „LEGO Star Wars“-Geschichte bereits den einen oder anderen Landspeeder als Modell, aber eben nicht als großes Display-Set.

LEGO war so freundlich und hat uns ein Bauset des „LEGO 75341 Luke Skywalkers Landspeeder“ zur Verfügung gestellt, das wir euch in den kommenden Zeilen gerne vorstellen wollen. Unvergesslich ist die ikonische Szene aus „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“, in der Luke Skywalker auf seinem X-34 Landspeeder durch die Wüste auf dem Planeten Tatooine gleitet, bevor er sein großes Jedi-Abenteuer beginnt.

Eben dieses markante Gefährt könnt ihr euch nun als beachtliches Displaymodell in die Wohnung stellen. Das „LEGO 75341 Luke Skywalkers Landspeeder“-Set besteht aus 1890 Teilen und kommt aufgebaut auf eine stolze Länge von 50 Zentimeter, eine Breite 30 cm sowie eine Höhe von 17 cm. Was direkt positiv auffällt, dass es ein sehr massives Modell ist.

Hierbei sticht ebenso die schöne Farbgestaltung des UCS Landspeeders auf, bei dem man Steine in den Farben Nougat, Dunkelrot und Dunkelgrau verbaut. Darüber hinaus besitzt das Set einige neue Teile wie die markante Trans-Clear-Windschutzscheibe. Generell gestaltet sich der Aufbau des Modells recht unkompliziert, dank der standesgemäß übersichtlichen Bauanleitung.

Während des Baus gibt es dennoch einige tolle und erfrischende Bautechniken. Zudem fallen viele gelungene Details ins Auge, wie zum Beispiel das offene Triebwerk, die das Modell in der Gesamtoptik gut abrunden. Der „LEGO 75341 Luke Skywalkers Landspeeder“ ist alles in allem eine gelungene und vor allem auch originelle Erweiterung der UCS-Modelle – weil es eben auch keine Neuauflage eines alten Sets der UCS-Reihe ist.

Wie bei allen UCS-Sets gibt es auch hier natürlich die bekannte Plakette mit allen Infos zum Modell sowie einem Ständer für eine ordentliche Präsentation des Landspeeders. Nicht vergessen wollen wir auch die beiden Minifiguren, die dem Set beiliegen. Das ist zum einen natürlich Luke Skywalker samt blauem Lichtschwert und zum anderen der Pearl Gold C-3PO als Minifigur. Hier sei zu erwähnen, dass es sich hierbei mit seinem silbernen rechten Bein um eine neue und exklusive Version von C-3PO handelt.

Wir können schlussendlich den „LEGO 75341 Luke Skywalkers Landspeeder“ nur allen UCS-Sammlern und LEGO Star Wars-Fans empfehlen. Wer sich für das Modell entscheidet, lässt 199,99 Euro im LEGO Store oder LEGO Online Shop an der Kasse. Verfügbar ist das Set für alle LEGO VIP-Mitglieder bereits am 01. Mai 2022 und geht dann am 4. Mai 2022 in den offiziellen Verkauf.

Wer direkt zum Verkaufsstart zuschlagen will, kann beim Kauf vom 01.05. bis zum 08.05. während des „LEGO May The 4th Events 2022“ noch tolle kostenlose GWPs abzustauben.