LEGO Star Wars: Kult-Droide R2-D2 kommt als LEGO-Modell – Das riesige Star-Wars-Universum hat in all den Dekaden so viele Helden und Kultfiguren hervorgebracht. Einer der beliebtesten und sicherlich bekanntesten „Star Wars“-Charaktere ist ohne Zweifel Kult-Droide R2-D2. Schon deshalb, weil er neben C-3PO in allen (!) „Star Wars“-Filmen einen Auftritt hatte.

Nun gibt es zur Freude aller Fans den kleinen Metallracker als LEGO-Bausatz. Es ist dabei eine Neuauflage des Modells, das bereits vor neun Jahre schon einmal als LEGO- Modell erhältlich war. Die neue Version „LEGO Star Wars 75308 R2-D2“ ist aber kein Abklatsch des alten Bausets, sondern glänzt mit mehr Details und Funktionen.

Der Klemmbaustein-R2-D2 besteht aus 2.315 Teilen und misst eine Höhe von 31 cm, eine Breite von 20 cm und kommt dazu auf eine Tiefe von 15 cm. Damit macht sich das Modell prächtig als imposantes Ausstellungsstück in den eigenen vier Wänden und passt zudem perfekt zur Sammlerserie der LEGO Star-Wars-Modelle wie Meister Yoda, dem Kind oder dem BB2-Modell.

Der „LEGO Star Wars 75308 R2-D2“ hat zudem ein paar coole Funktionen in petto. Dazu gehören das ausfahrbare mittlere Bein, der um 360° drehbare Kopf, die beweglichen Frontklappen, zwei per Knopf bedienbare Werkzeuge sowie das verstellbare Periskop. Außerdem ist in Kopfraum noch Lukes Lichtschwert versteckt.

Als cooles Extra enthält das Set noch eine LEGO-Droidenfigur sowie einen speziellen LEGO-Stein zum 50-jährigen Jubiläum von Lucasfilm. Alles in allem ist das Set „LEGO Star Wars 75308 R2-D2“ eine tolle Sache für jeden Fan. Aber es stellt auch eine Möglichkeit für Sammler dar, endlich an einen LEGO-R2D2 zu kommen. Denn die alte Version geistert teilweise zu Mondpreisen auf dem Zweitmarkt herum.

Für das kommende R2-D2-Modell muss man 199,99 Euro hinlegen. Erhältlich ist das Bauset ab dem 1. Mai 2021 als exklusives D2C-Set im LEGO Onlineshop sowie in den LEGO Brand Stores.

Quelle: stonewars.de