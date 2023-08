Wer erinnert sich nicht an seine Kindheit, wo man mit der eigenen Kreativität im Rücken die coolsten Dinge aus LEGO-Steinen erschaffen hat? LEGO ist und bleibt einfach ein non-digitales Spielzeug, das Groß und Klein großen Freizeitspaß bringt. Seien es die unzähligen LEGO-Sets zu diversen Themenuniversen oder die vielen Eigenkreationen. Schließlich sind der Kreativität mit den LEGO-Steinen keine Grenzen gesetzt und man kann eigentlich alles Erschaffen oder Nachbauen, worauf man Lust hat. Genau auf Letztes zielen die neuen internationalen LEGO „Spiel dich frei“-Workshops für kleine LEGO-Fans.

LEGO öffnet für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren wieder die Pforten zur Kreativität. Und dies zusammen mit beeindruckenden Künstlern wie Jessie Bluegrey. Die Mission? Junge Köpfe dazu anregen, durch das Spielen mit den beliebten bunten LEGO-Steinen ihre Fantasie und Kreativität auszuleben. Dabei geht es nicht nur um das klassische Bauen, sondern um eine ganze Palette an Themen-Workshops, die noch viel mehr bieten.

Von Avataren bis Traumwelten

Die Workshops sind so konzipiert, dass sie verschiedene Interessen abdecken. Man kann sich beispielsweise im Gaming-Abenteuer Workshop austoben, wo die Kids die Gelegenheit haben, ihren eigenen Gaming-Avatar zu kreieren und die dazu passende persönliche Welt zu entwerfen. Wer es ein wenig fantasievoller mag, kann beim Traumwesen Workshop teilnehmen. Dort dürfen die Kinder ebenfalls ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Träume in die Realität umzusetzen.

Anmeldungen und Verfügbarkeit

Die Teilnahme an den „Spiel dich frei“-Workshops sind generell kostenlos. Aber – und das ist der Haken – die Plätze sind begrenzt. Wer also sicher dabei sein will, sollte sich schnell auf dieser Seite anmelden. Und für alle, die den physischen Kontakt zu den bunten Steinen bevorzugen, gibt es ebenfalls eine Möglichkeit sich kreativ auszutoben. Denn die Workshops werden in den kommenden Wochen deutschlandweit auch in 18 ausgewählten LEGO Stores durchgeführt und werden von den Store-Mitarbeitern betreut.

Egal ob online oder im Laden, die Workshops sind definitiv eine tolle Möglichkeit für Kinder, ihre kreative Seite zu erkunden und sich von Fachleuten inspirieren zu lassen.

Nachfolgend findet ihr noch alle Termine zu den kommenden Workshops

Kreativ-Workshop: Traumwesen

Samstag, 09.09.2023, 09:00-9:45 Uhr

Samstag, 23.09.2023, 09:00-9:45 Uhr

Kreativ-Workshop: Gaming-Abenteuer