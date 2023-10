LEGO Modular Buildings: Neues Set LEGO Icons Naturhistorisches Museum vorgestellt – Es herrscht Aufregung unter all den LEGO-Fans die ein besonderes Faible für die LEGO Modular Buildings haben. Denn die LEGO Gruppe hat ein spektakuläres neues Modell in ihrer berühmten LEGO Modular Buildings Kollektion offiziell vorgestellt. Die Rede ist vom „LEGO Icons Naturhistorisches Museum“. Mit seiner beeindruckenden Architektur und innovativen Bautechniken hebt es sich als faszinierende Ergänzung der bereits existierenden Modelle hervor.

Das „LEGO Icons Naturhistorisches Museum (10326)“ ist zweistöckig und verfügt über ein Dach, das man abnehmen kann. Innerhalb des Gebäudes gibt es zwei Atrien und einen Zwischenboden, die alle mit einer Vielzahl an Exponaten und Details gefüllt sind. Der Eingangsbereich verfügt über ein spannendes Element: ein Brachiosaurus-Skelett, dessen Hals sich bis in die zweite Etage erstreckt. Rund um den Brachiosaurus sind verschiedene kleinere Exponate zu sehen.

Dazu gehören ein Schädel eines Säbelzahntigers, ein Fossil und Dinosauriereier. Im oberen Bereich des Museums gibt es ebenfalls zahlreiche Details. Hier finden sich beispielsweise eine umfangreiche Weltkarte mit der Darstellung der Umlaufbahn einer Rakete sowie ein komplexes Orrery, das unser Sonnensystem im Miniaturformat zeigt. Ein Diorama einer zukünftigen Raumstation fügt dem Set eine futuristische Note hinzu.

Unter dem Dach befindet sich ein kleines, aber fein ausgestattetes Büro, in dem der Museumskurator seinen Tag verbringt. Das „LEGO Icons Naturhistorisches Museum (10326)“ wird für einen Preis von 299,99 Euro erhältlich sein. Interessanterweise wurde der Verkaufsstart auf den 1. Dezember 2023 vorverlegt, was eine Abkehr von der üblichen Tradition darstellt, neue Sets der LEGO Modular Buildings Reihe am 1. Januar des Folgejahres zu veröffentlichen. Mit 4014 Teilen ist das Set das bisher umfangreichste in der Modular Buildings Collection und kann ab sofort vorbestellt werden.

Das Set ist primär für die Zielgruppe der 18-Jährigen und älter konzipiert, ist aber auch für jüngere Baumeister geeignet, die eine Herausforderung suchen. Die Dimensionen des fertigen Gebäudes betragen 39 cm x 26 cm und es hat eine Höhe von 31 cm. Insgesamt sind im Set neun Minifiguren enthalten, darunter der Museumskurator und sein Team, sowie Besucher und Statuen.

Das LEGO Icons Naturhistorisches Museum Set (10326) zusammengefasst: