LEGO Marvel: 90 cm hoher Avengers Tower aus über 5.000 Teilen – Mit einer imposanten Höhe und einer beeindruckenden Anzahl an Minifiguren betritt der „LEGO Marvel Avengers Tower (76269)“ die Bühne der LEGO Marvel-Sets. Dieses Set, ein Wahrzeichen innerhalb des Marvel-Universums, stellt mit 5.201 Teilen den höchsten LEGO Wolkenkratzer dar, der je auf den Markt gebracht wurde.

Der Turm, der sich über 90 Zentimeter in die Höhe streckt, ist nicht nur ein Bauwerk für anspruchsvolle LEGO Fans, sondern auch eine Hommage an das Marvel-Universum und seine unvergesslichen Szenen. Betrachtet man die Fülle an Charakteren, so bietet der „LEGO Marvel Avengers Tower (76269)“ eine All-Star-Besetzung. Insgesamt sind 31 LEGO Minifiguren enthalten, die eine größere Bandbreite als je zuvor in einem LEGO Set abdecken.

Von Charakteren der Infinity Saga bis hin zu einem Leviathan, einem Quinjet und zwei Chitauri-Fliegern – das Set lässt für Marvel-Enthusiasten keine Wünsche offen. Ein besonderes Highlight ist die exklusive Minifigur von Marvels Chef Kevin Feige, die das Sammlerherz höherschlagen lässt. Jede Etage des Turms ist detailliert gestaltet und erlaubt es, zahlreiche Szenen aus den Marvel-Filmen nachzuspielen.

Die Konstruktion des Modells ist so konzipiert, dass man eine Seite und das Dach abnehmen kann, um leichteren Zugang zu den verschiedenen Räumen zu erhalten. Diese sind mit zahlreichen Details und Zubehör ausgestattet. Das Hauptquartier der Marvel Avengers erscheint pünktlich zum LEGO Black Friday 2023 am 24. November 2023. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro präsentiert sich das Set etwas günstiger als erwartet, was es nicht nur für LEGO und Marvel Fans, sondern auch für Liebhaber von LEGOs Modular Buildings interessant machen dürfte.

Zudem erhalten LEGO Insider beim Kauf des „LEGO Marvel Avengers Tower (76269)“ vom 24. bis 27. November 2023 ein kostenloses LEGO Marvel Taxi Set dazu. Dieses Bonus-Set, bestehend aus einem ikonischen gelben New Yorker Taxi und vier Minifiguren, inklusive Black Panther und einem Taxifahrer.

Zusammenfassung des „LEGO Marvel Avengers Tower Set (76269)“:

Anzahl der Teile: 5.201

Setnummer: 76269

UVP: 499.99 EUR | 539.99 CHF

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Maße: 25cm x 34cm x 90cm

Minifiguren: 31

Release: 24. November 2023

„StoneWars“ hat sich übrigens die Mühe gemacht und alle 31 Minifiguren aufgelistet, die in dem neuen „LEGO Marvel Avengers Tower Set (76269)“ enthalten sind: