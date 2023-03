LEGO Indiana Jones: Klemmbaustein-Comeback des Kult-Abenteuers – Erst kürzlich durften sich Fans Bauset-technisch über die Rückkehr des Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ bei LEGO freuen. Nun folgt bereits im April 2023 das nächste große Comeback einer Filmkultreihe beim dänischen Klemmbausteinhersteller. So kehren nach 14 Jahren die Abenteuer von Indiana Jones wieder ins Sortiment von LEGO zurück.

Passend zum kommenden Kinofilm „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, auch wenn sich die neuen LEGO-Sets sicherlich zur Freude aller Indy-Fans in der Themenwelt der alten Kultfilme bewegen. Und so erscheinen am 01. April 2023 gleich drei „LEGO Indiana Jones“-Sets. Hierbei handelt es sich zum einen um zwei Spielsets sowie ein Display-Modell, das sich mehr an erwachsene LEGO-Fans richtet.

Das Größte der drei kommenden Sets ist „ LEGO 77015 Tempel des goldenen Götzen“, ein Display-Modell und LEGO Diorama, das die wohl ikonischste Szene aus dem Film „Jäger des verlorenen Schatzes“ zeigt. Jene, in der Archäologe, Abenteurer und Kultfigur Indiana Jones, im Film gespielt von Hollywood-Legende Harrison Ford, vor einer großen Steinkugel flieht. Dieses Set kommt auf insgesamt 1.545 Teile und wird 149,99 Euro kosten.

Die beiden anderen neuen Indiana-Jones-Sets sind „LEGO 77013 Flucht aus dem Grabmal“ mit insgesamt 600 Teilen für 39,99 Euro sowie „LEGO 77012 Flucht vor dem Jagdflugzeug“ mit 387 Teilen, das 34,99 Euro kosten wird. Bei allen drei neuen Sets darf man sich natürlich auch über die passenden Minifiguren freuen. Und so gehören zum Set „LEGO 77013 Flucht aus dem Grabmal“ die Minifiguren Indy, Sallah, Marion und eine Mumie.

Bei „LEGO 77012 Flucht vor dem Jagdflugzeug“, der legendären Szene aus „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“, sind die Minifiguren Indy, Henry Jones Sr. und ein Pilot dabei. Zum großen LEGO Diorama „LEGO 77015 Tempel des goldenen Götzen“ gehören indes die vier Minifiguren von Indiana Jones, Satipo, Belloq sowie ein Krieger der Hovito.

Alle Indy-Freunde dürfen sich also nach so langer Zeit endlich mal wieder auf neue LEGO-Sets freuen, die zum Start Anfang April allerdings vorerst nur exklusiv bei LEGO online oder in den Brand Stores sowie bei Smyths Toys erhältlich sein werden.