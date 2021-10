LEGO Ideas Home Alone

LEGO Ideas Home Alone: Riesiges Set zu Kevin – Allein zu Haus vorgestellt – Ganz klar, der Film, in dem Kevin an Weihnachten zu Hause vergessen wurde und sich zweier Einbrecher erwehren muss, gehört zu den Klassikern und ist einer der Weihnachts-Kultfilme schlechthin. Schließlich sind die chaotischen Weihnachten mit Macaulay Culkin und den zwei dümmlichen Langfingern ein riesiger Spaß.

Nun gibt es für alle LEGO- und Kevin-Fans was zu feiern: Denn LEGO hat nun offiziell ein Modell zu „Kevin – Allein Zu Haus“ offiziell vorgestellt. Hierbei handelt es sich um das Haus der McCallister Familie, das unter dem Namen „LEGO Ideas Home Alone“ mit der Nummer 21330 erscheint.

Dies erfreut dabei nicht nur Fans des Kultfilms, sondern sicher auch alle LEGO-Baumeister, die auf große Gebäude stehen. Denn das „LEGO Ideas Home Alone“-Set besteht aus satten 3955 Teilen. Außerdem ist es ein vollständiges Gebäude, keine Fassade. In den verschiedenen Räumen des Hauses spiegeln sich zudem allerlei Schauplätze des Films wider.

Darüber hinaus gehören zum Set ein Baumhaus sowie der bekannte Oh-Kay-Van der Einbrecher. Außerdem beinhaltet es fünf LEGO Minifiguren mit Kevin, den Einbrechern Harry sowie Marv, dem alten Marley und Kevins Mutter Kate. Im aufgebauten Zustand kommt das „LEGO Ideas Home Alone“-Haus auf eine Länge von 34 cm, eine Breite von 34 cm und ist 27 cm hoch.

Wer sich dieses LEGO-Set gönnen möchte, kann das „LEGO Ideas Home Alone (21330)“ ab dem 01. November 2021 exklusiv im LEGO Online Store sowie in den LEGO Stores für 249,99 Euro erwerben.