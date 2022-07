LEGO Ideas: Erneute Fan-Abstimmung für A-Team-Set – Die Hoffnung stirbt nie, so oder so ähnlich verhält es sich mit dem sehr beliebten Fan-Entwurf rund um das mittlerweile allseits bekannte A-Team-Set. Erst im letzten Jahr versuchte Fandesigner HenkvdL05 alias Henk van der Linde seinen Entwurf bei LEGO Ideas durchzubringen, um den Weg hin zu einem potenziellen offiziellen LEGO-Set zu ebnen.

2021 erreichte er die benötigten 10.000 Stimmen für sein „The A-Team: Van and Crew“. Diese Menge an Fürsprechern sammelte er damals in gerade einmal 57 Tagen seit Modelleinreichung. Das zeigt auch, wie sehr sich die LEGO-Fans ein Set zu einer der beliebtesten Action-Serien der 80er wünschen.

Nun steht Henk van der Linde jedenfalls wieder auf der Matte und präsentiert seinen neuen A-Team-Setentwurf, dieses Mal mit dem Titel „The A-Team: I Love It When a Plan Comes Together“. Am neuen Entwurf wurden nur geringe Änderungen im Vergleich zum Vorgänger vorgenommen. Das Set umfasst dabei 470 Teile.

Modell mit allen vier Helden

Zum ikonischen Van gehören auch die vier Helden der Serie Sergeant Bosco „B. A.“ Baracus, Captain H. M. Murdock, Lieutenant Templeton „Face“ Peck sowie Colonel John „Hannibal“ Smith als LEGO-Minifiguren.

Beim A-Team-Van lassen sich übrigens die Fahrertür sowie die Hecktüren öffnen – und es gibt eine aufschiebbare Seitentür, um Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs zu erlangen. Die Maße des Kultfahrzeugs gibt Fandesigner HenkvdL05 mit 18 cm Länge, 8 cm Breite sowie 10 cm Höhe an.

Ob LEGO das Set nach dem zweiten Versuch am Ende auch umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Aber man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Wir drücken jedenfalls ganz feste die Daumen.