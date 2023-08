LEGO Ideas Concorde: Das ikonische Überschall-Flugzeug als LEGO-Modell – LEGO hatte bereits Anfang des Monats ihr neues Großmodell vorgestellt. Die Rede ist vom berühmtesten Überschallpassagierflugzeuge der Welt die Geschichte in der Luftfahrt geschrieben hatte, der Concorde. Mit dem über einem Meter langen „LEGO Icons Concorde (10318)“ Set wartet ein tolles Bauerlebnis auf alle Flugzeug- und LEGO-Fans, das bereits übernächste Woche erhältlich sein wird.

Die Concorde hat als erstes Überschall-Passagierflugzeug Geschichte geschrieben. Erbaut in den 1960er Jahren von den Briten und Franzosen, hat sie die Luftfahrt verändert. Mit 2083 Teilen bekommen Fans nun ein maßstabsgetreues Modell der Concorde. Die Nachbildung kommt mit authentischen Details, von einer absenkbaren Nase bis hin zu Deltaflügeln mit beweglichen Höhen- und Querrudern (Elevons) und schwenkbare obere und untere Seitenruder.

Das berühmteste Überschall-Passagierflugzeug der Welt Zuhause zum Leben erweckt

Außerdem sind die Sitze in der Passagierkabine zugänglich. Das Modell wird indes auf einem Display-Ständer präsentiert, der die Concorde entweder im Flug, im Landeanflug oder beim Start präsentiert. Das „LEGO Icons Concorde (10318)“ Set kommt hierbei auf eine stattliche Länge von 105 cm, eine Breite von 43 cm und einer Höhe von 15 cm.

Die „LEGO Icons Concorde (10318)“ startet ihren Jungfernflug am 7. September 2023 exklusiv bei LEGO im Online Shop sowie in den LEGO Stores zum Preis von 199,99 Euro. Wer Mitglied bei „LEGO Insiders“, kann das Modell sogar schon am 4. September 2023 im Vorverkauf erwerben. Alles in allem ist dieses Set eine großartige Möglichkeit, die Faszination für das berühmteste Überschall-Passagierflugzeug der Welt in seinem Zuhause zum Leben zu erwecken.