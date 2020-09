Die Sets der „Harry Potter“-Reihe gehören mit zu den Beliebtesten im Hause LEGOs. Da der Hype um die magische Zauberwelt auch Jahre nach den Filmen keinen Deut schwindet, gieren die Fans nach immer neuen Bausets. Nun hat LEGO allen Potter-Freunden ein wahrlich gigantisches Set hingestellt. Es ist die ikonische Einkaufsmeile der Winkelgasse mit insgesamt 5.544 Teilen.

Damit steigt das Set „LEGO Harry Potter Winkelgasse“ mit der Nummer 75978 direkt in die Top zehn der größten LEGO-Sets auf. Diese geschäftige Straße wird alle Fans direkt in Erinnerungen schwelgen lassen, schließlich bekam Harry Potter an der Seite von Hagrid hier seinen allerersten Einblick in eine aufregende neue Welt.

Auch später spielte die Winkelgasse immer wieder eine wichtige Rolle in Harrys magischem Abenteuer. Fans erinnern sich derweil garantiert noch gut an das Set zur Winkelgasse (10217) aus dem Jahre 2011. Ein schönes Set, das allerdings nicht an die Größe der nun erschienenden „LEGO Harry Potter Winkelgasse“ heranreicht. So bringt das neue Modell satte 3519 Teile mehr mit und kommt zusammengebaut auf eine stolze Länge von knapp über einem Meter.

Auch optisch macht einer der sagenumwobensten Orte in der Zaubererwelt von Harry Potter mit all diesen Details einiges her. Zur Winkelgasse 75978 gehören die Geschäfte Ollivanders Zauberstabladen, Scribbulus Schreibwarenshop, Quality Quidditch Supplies, Der Daily Prophet, Florean Fortescue’s Eiscremeshop, Flourish & Blotts Buchhändler sowie Weasleys‘ Wizard Wheezes.

Außerdem beinhaltet das Set 14 Minifiguren wobei Florean Fortescue und der Fotograf des Daily Prophet hier Minifiguren-Premiere feiern. Die Shops teilen sich übrigens in verschiedene Module auf und können so entweder in einer Reihe aufgebaut, einzeln ausgestellt oder gegenüber platziert werden, um so einen authentische Winkelgasse zu bilden.

Marcos Bessa, Chefdesigner von LEGO Harry Potter sagt dazu: „Ich liebe es, wie stark das finale Design den architektonischen Details im Film entspricht. Man kann diese Details sehr schlecht erkennen, wenn man nur mit Bildschirmzoom arbeitet, deshalb haben wir uns Fotos vom Filmset zum Vorbild genommen – manche von ihnen sind fast 20 Jahre alt. Dadurch konnten wir sicherstellen, dass alles exakt gleich aussieht..”

Wer die „LEGO Harry Potter Winkelgasse (75978)“ sein eigen nennen will, kann das Set ab sofort für 389,91 EUR im LEGO Online-Shop oder in den LEGO Stores erwerben.

Die „LEGO Harry Potter Winkelgasse (75978)“ zusammengefasst:

Maße: Länge: 102,4 cm, Breite: 13cm, Höhe: 29cm

5.544 Teile

14 Minifiguren: Harry, Ron, Hermine, Draco, Ginny, Molly Weasley, Ollivander, Fred und George Weasley, Gilderoy Lockhart, Lucius Malfoy, Hagrid, Florean Fortescue und der Daily Prophet Fotograf

Das Winkelgassen-Shops: Ollivanders™ Zauberstabladen, Scribbulus™ Schreibwarenshop, Quality Quidditch™ Supplies, Der Daily Prophet™, Florean Fortescue’s Eiscremeshop, Flourish & Blotts™ Buchhändler und Weasleys‘ Wizard Wheezes™

Quelle: LEGO Online Shop