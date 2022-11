LEGO Eiffelturm: Höchstes LEGO-Set aller Zeiten – Riesige Sets hat der dänische Klemmbausteinhersteller bereits einige auf den Markt gebracht. Doch mit dem kommenden Modell, dem „LEGO Eiffelturm“ mit der Nummer 10307, bringt er nun räumlich gesehen das größte offizielle LEGO-Set heraus. Eines, das obendrein auch den Höhenrekord bricht.

Das meistbesuchte Wahrzeichen der Welt in Paris zählt zu den beeindruckendsten Gebäuden in der Geschichte der Ingenieurbaukunst. Es eignet sich also perfekt, um als Vorlage für ein LEGO-Architektur-Set zu dienen. Den „LEGO Eiffelturm“ aus der LEGO-Icons-Reihe hat das Unternehmen nun offiziell vorgestellt.

10.001 Teile und rund 1,5 Meter hoch

Die ersten Bilder zeigen bereits, dass es ein imposantes Display-Modell werden wird, das auch in puncto Design überzeugt. Im aufgebauten Zustand kommt das Set auf eine Höhe von 149 cm und eine Breite von 57 cm und ist daher das höchste LEGO-Set aller Zeiten. Auch in Bezug auf die Teileanzahl bewegt sich dieses Modell auf Spitzenniveau, ist es nach der „LEGO Art Weltkarte“ mit 10.001 Teilen doch das zweitgrößte Set, das LEGO je produziert hat.

Saftig ist allerdings auch der Preis für das „LEGO Eifelturm“-Set. Wer sich überlegt, diesen Koloss ins Haus zu holen, muss dafür ganze 629,99 Euro berappen. Außerdem stellt sich bei dieser Größe selbstverständlich auch die Frage, ob man tatsächlich genügend Platz in den eigenen vier Wänden für ein derart riesiges Set hat.

Wer zum Preis und zum Platz ja sagt, kann dieses wahrlich imposante Set pünktlich zum diesjährigen LEGO Black Friday am 25. November 2022 erwerben: entweder im LEGO-Onlineshop oder in den LEGO Brand Stores.

Quelle: stonewars.de