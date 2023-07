Animationsserie und Sets zur neuen Themenwelt – Seit Mai 2023 erfreuen sich Groß und Klein über die neue Animationsserie „Dreamzzz – Abenteuer der Traumwelten“. Die neue LEGO TV-Serie ist zugleich der Wegbereiter hinein in eine neue Themenwelt des dänischen Klemmbausteinherstellers, auf die im August neue LEGO-Sets folgen werden. Ein passender Zeitpunkt also, einen Blick auf „LEGO Dreamzzz“ zu werfen, sowohl auf die Animationsserie als auch auf die kommenden Sets zur Serie.

Mit einem Blick auf die Vergangenheit hat LEGO immer mal wieder neue Themenwelten mit Serien etabliert. Im Gegensatz zu früher, wo die jeweiligen Serien gleichzeitig oder gar erst nach dem Verkaufsstart der neuen Modelle ausgestrahlt wurden, hat „Dreamzzz – Abenteuer der Traumwelten“ eine längere Vorlaufzeit erhalten. Wobei dies wiederum eine sehr gute Sache ist, da man sich so vorab mit den neuen Charakteren und Geschichten vertraut machen kann.

Die erste Staffel der Animationsserie „Dreamzzz – Abenteuer der Traumwelten“ mit bis dato zehn Folgen ist im TV bei Super RTL zu sehen, aber auch online bei Streaming-Anbietern wie Amazon Prime, Netflix oder RTL+ sowie auf dem LEGO YouTube-Kanal. Pünktlich zum Verkaufsstart der Dreamzzz-LEGO-Sets im August 2023, erscheinen weitere zehn Folgen, die dann die erste Staffel der Serie abschließen. Bereits für kommendes Jahr hat man indes eine zweite Staffel geplant.

In der LEGO-Serie „Dreamzzz – Abenteuer der Traumwelten“ dreht sich, wie der Titel bereits vermuten lässt, alles ums Träumen, oder genauer: um die kreative Kraft, die in den Träumen steckt. Im Fokus steht Mateo, ein ganz normaler Junge, der eines Nachts feststellt, dass er sich als Verteidiger der Träume gegen den Albtraumkönig und seine fiesen Machenschaften durchsetzen muss. Doch sind seine Träume wirklich nur Träume?

Denn morgens sind Kreaturen aus Mateos Traum plötzlich Wirklichkeit und auch sonst hat sich einiges verändert. Zusammen mit einer Gruppe von Kindern schließt er sich einer geheimen Organisation an, in der sie lernen, wie sie ihre Vorstellungskraft nutzen können, um in die Traumwelt zu reisen und fantastische Kreationen zu schaffen.

„Kreative Kreationen“, ja, das ist das große Motto gerade auch mit Blick auf die kommenden überaus illustren, bunten und herrlich verrückten Dreamzzz-Sets von LEGO wie beispielsweise einen Schildkrötenbus, ein Krokodilauto oder ein irres Albtraum-Haischiff.

Nachfolgend geben wir euch einen kurzen Überblick über die kommenden Sets der neuen spannenden Themenwelt, die am 01. August 2023 erscheinen werden: