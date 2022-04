Die bunten Klemmbausteine vom dänischen Hersteller LEGO findet man heute fast überall. Entweder weil sich Kids an den unzähligen Sets erfreuen oder weil ältere Semester ihre alten LEGO-Steine und Modelle noch im Keller oder auf dem Dachboden haben. Hinzu kommt, dass sich LEGO heutzutage nicht mehr nur ausschließlich an Kids richtet. Nein, diese Zeiten sind lange vorbei, erfreuen sich die dänischen Klemmbausteine doch seit Jahren auch bei den Erwachsenen größer Beliebtheit.

Natürlich auch, da LEGO einige sehr spannende Franchise-Partnerschaften eingegangen ist – wie zum Beispiel zu „Star Wars“ oder „Harry Potter“. Hinzu kommen mittlerweile viele Sets die für erwachsene LEGO-Erbauer entwickelt werden. Bei dem ganzen Hype und dem generellen Kultfaktor sind etliche LEGO-Sets darüber hinaus eine gute Investition.

Schließlich gibt es immer mehr leidenschaftliche Sammler und Wiederverkäufer, weshalb viele alte LEGO-Sets, die nicht mehr produziert werden, im Wert steigen – mit teilweise schwindelerregenden Preisen. Oft sind mittlerweile Sets heute das Zehnfache ihres Originalpreises wert. Da lohnt sich selbst für alle, die heute nichts mehr mit LEGO zu tun, wohl aber noch altes LEGO im Keller oder auf dem Dachboden haben, mal nachzuschauen, ob da nicht ein Plastikschatz verborgen liegt.

Nachfolgend zeigen wir euch einmal als Beispiel elf der wertvollsten LEGO-Sets der Welt. Hierbei ist zu beachten, dass die Spitzenpreise nur für original verpackte, unbenutzte Sets in der Originalverpackung gelten.

LEGO Factory Market Street (10190) – 1248 Teile – VK damals 80 Euro, heute bis zu 1.350 Euro wert

LEGO Star Wars Rebel Snowspeeder (10129) – 1.457 Teile – VK damals110 Euro, heute bis zu 1.650,00 Euro

LEGO Star Wars Todesstern II (10143) – 3.447 Teile – VK damals 260 Euro, heute bis zu 1.460 Euro

LEGO® Eiffel Turm 10181 (2007) – 3.428 Teile – VK damals 170 Euro, heute bis zu 3.900 Euro.

Milk Truck (1952) Sonderedition – 133 Teile – Schätzwert von ca. 1.750 Euro

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer (10030) – VK damals 250 Euro, heute bis zu 1.800 Euro

LEGO® Statue of Liberty (3450) – 2.882 Teile – VK damals 170 Euro, heute bis zu 1.900 Euro

Ultimate Collector’s Millennium Falcon (10179) – 5.174 Teilen – VK damals 450 Euro, heute zwischen 2.200 und 6.970 Euro

Grand Carousel (10196) – 3.263 Teile – VK damals 215 Euro, heute bis zu 3.700 Euro

Taj Mahal (10189) – 5.922 – VK damals 250 Euro, heute bis zu 1.700 Euro

Legoland Train (4000014) – Sonderedition – Schätzwert 1.800 Euro und 2.400 Euro

Es sind aber so viele Sets mehr, die mit der Zeit an Wert gewinnen, als die zuvor genannten Modelle. So erzielt heute der „LEGO Star Wars Ultimate Collector's AT-ST (10174)“ rund 730 Euro im Wiederverkauf, auch der „LEGO Sculptures Volkswagen Käfer-Oldtimer VW Beetle (10187)“ lifert satte 990 Euro bei den Sammlern. Eigentlich gewinnen sehr viele Sets, die nicht mehr von LEGO produziert werden, stetig enorm an Wert.

Gerade wenn es Modelle aus beliebten Franchises wie Disney, Marvel, Harry Potter oder Star Wars sind. Auch etliche Technic-Sets oder auch Sets der LEGO Architecture-Serie erzielen heute hohe Preise bei LEGO-Sammlern. Es müssen also nicht immer die ganz alten Modelle oder Großsets sein, die enorm an Wert zulegen. Auch kleine Dinge wie zum Beispiel das Nesquick Rabbit Film Set mit der Nummer 4049 sind heute zwischen 150 und 220 Euro wert. Ein kleines Set, das man damals per Code in Nesquick-Packungen kostenlos abstauben konnte.

Hinzu kommen übrigens auch allerhand seltene Einzelteile, für die LEGO-Bauer viel Geld auf den Tisch legen. Hier werden gerne zweistellige Beträge für kleine Einzelteile bezahlt. Hinzu kommen allerhand LEGO-Minifiguren, die stetig mächtig im Preis steigen und je nach Figur auch mal gerne mit bis zu 70 Euro bezahlt werden. Wer übrigens das Glück hatte, damals eine der auf 5.000 Stück limitierten „Mr. Gold“-Minifiguren zu ergattern, hat einen kleinen Schatz zu Hause – ist der doch mittlerweile dem geneigten Sammler 1.500 Euro wert.