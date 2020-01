Autor: Erik Rössler

Auch zu Beginn des neuen Jahres hat LEGO neuen Bauspaß für seine Fans auf Lager. Vor allem Fußball- und Architektur-Freunde kommen mit dem neuen Modell auf ihre kosten. Denn der dänische Klemmbausteingigant bringt in Kooperation mit dem englischen Premier League Kult-Club Manchester United das altehrwürdige Old Trafford Stadion pünktlich zum 110-jährigen Jubiläum als LEGO Modellbausatz auf den Markt.

Und das „Old Trafford Stadion“ mit der Setnummer 10272 wird ein echtes Bauprojekt, kommt das Modell im Zuge der LEGO Creator Expert Serie doch mit satten 3898 Teilen um die Ecke. Das garantiert eine anspruchsvolle Bauherausforderung und eignet sich als tolles Dekoobjekt zu Hause oder im Büro oder als Geschenk. Vor allem, weil sowohl bereits das Video als auch die Set-Fotos auf ein überaus detailreiches Modell schließen lassen.

Die Nachbildung des Old Traffords kommt im Maßstab 1:600 daher und bringt es im aufgebauten Zustand auf eine Länge von 47 cm, es ist 39 cm breit und 17 cm hoch. Ein echter LEGO-Klotz, der optisch einiges her macht. Zumal das Ganze überaus authentisch umgesetzt wurde im Vergleich zum Original. Was Fans bis dato allerdings einmal mehr kritisieren, ist, dass auch dieses Set einen ganzen Batzen an Aufklebern mitbringt. Insgesamt schaut das „LEGO Modell von Old Trafford“ (10272) allerdings wirklich toll aus.

Ganz günstig wird der Spaß allerdings nicht, kostet das Stadion von Manchester United in Bauklötzchenform doch 269,99 Euro. Wobei mit fast 4000 Teilen sowie der Lizenz der Preis im LEGO-Kosmos alles in allem in Ordnung geht. Wer sich das schmucke Modell nach Hause holen will und VIP-Mitglied bei LEGO ist, kann es ab sofort im LEGO Online Shop sowie in den LEGO Stores erwerben. Für alle anderen startet der Verkauf offiziell ab dem 01. Februar 2020!