LEGO Icons Concorde: Eines der LEGO-Highlights des Jahres 2023 – Das neueste Modell „LEGO Concorde“ der LEGO Icons Serie ist ein wahres Highlight für alle Liebhaber der Luftfahrt. Als Nachbildung eines der ikonischsten Überschall-Passagierflugzeuge bietet dieses Set ein tolles Bau-Erlebnis mit einer Menge an Details. Mit einer Teileanzahl von 2083 Steinen ist dieses Set eine abwechslungsreiche Herausforderung für den ambitionierten Baumeister.

Die Concorde war eines der bekanntesten Überschall-Passagierflugzeuge und flog erstmals 1969. LEGO hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach durch beeindruckende Modelle von technischen Errungenschaften hervorgetan, allen voran der „Apollo Saturn V“-Rakete. Das „LEGO Icons Concorde“-Set bewegt sich nah an dem überaus beliebten „Apollo“-Set und bietet gleichzeitig eine Brücke zu einer vergangenen Ära der Luftfahrt.

Beeindruckende Länge und tolle Details

Das Set „LEGO Icons Concorde (10318)“ kommt im aufgebauten Zustand auf die Maße von 15 cm Höhe, 105 cm Länge und 43 cm Breite, wobei gerade die Länge herbei beeindruckt. Hinzu kommt ein Display-Ständer, der zwei verschiedene Positionierungen des Flugzeugmodells ermöglicht.

Die Farbgebung des Sets orientiert sich an den originalen Concorde-Flugzeugen von British Airways und Air France. Das Set enthält zudem Aufkleber, was wiederum sehr schade ist. Denn gerade wenn man dies bei diesem optisch starken Modell mit Drucken gelöst hätte, würde dies dem Set den letzten Schliff geben. Die „LEGO Ideas Concorde“ ist überraschenderweise mehr als nur ein dekoratives Modell. Denn sie bringt einige bewegliche Teile mit sich.

Dazu gehört die kippbare Nase der Concorde, die per Drehen eines Knopfes angehoben oder gesenkt werden kann. Zusätzlich kann das Dach des Flugzeugs entfernt werden, um das Interieur zu zeigen, das eine Passagierkabine mit 100 Sitzen, unterteilt in zwei Sektionen, sowie weitere Details wie Gepäckfächer und Notausgänge umfasst. Gut gefallen hat uns vor allem die recht anspruchsvolle und spannende Bauerfahrung der „LEGO Icons Concorde“.

Die Bauanleitung ist wie immer einfach und logisch gestaltet. Der Bau des Modells beginnt mit dem Display-Ständer sowie des Sockels, welche die Basis des Modells bilden. Der Flugzeugrumpf folgt und beinhaltet diverse Technic-Komponenten, die für zusätzliche Stabilität sorgen. Gefallen haben uns hierbei auch einige innovative Bautechniken, um zum Beispiel eine glattere Oberfläche der Concorde zu erzielen. Es folgt der Bau der Tragflächen inklusive Details wie Triebwerke und Kraftstofftanks, die anschließend an den Rumpf des Flugzeugs angebracht werden.

Im Finale wird die kippbare Nase der Concorde gebaut, was sich als recht komplex, aber vor allem manuell etwas kniffelig gestaltet, da hier etliche kleine Bauteile verbaut werden. Alles in allem besticht das „LEGO Icons Concorde (10318)“ Set durch seine Detailtreue, seinen Umfang und seine Funktionalität. Obwohl es in erster Linie als Display-Modell dient, besitzt das Set gerade durch seine beweglichen Funktionen einen ganz guten Spielwert. Mit der „Concorde“ hat LEGO – bis auf die Aufkleber – alles richtig gemacht und eines der besten Sets des Jahres veröffentlicht.

Die „LEGO Icons Concorde (10318)“ startet ihren Jungfernflug am 7. September 2023 exklusiv bei LEGO im Online Shop sowie in den LEGO Stores zum Preis von 199,99 Euro. Wer Mitglied bei „LEGO Insiders“, kann das Modell ab heute 4. September 2023 im Vorverkauf erwerben.