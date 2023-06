LEGO Batman: Batcave Shadow Box – Der dunkle Rächer im Kampf gegen allerhand Schurken in Gotham City begeistert seit weit mehr als 70 Jahren Comic-, Serien- und Filmfans. Neben den Comics und Verfilmungen rund um die Superheldensaga sind es auch die Batman-Sets aus dem Hause LEGO, die unzählige Fans und Sammler hinter sich wissen. Freundinnen und Freunde der Fledermaus aus Gotham City dürfen sich jetzt auf ein neues LEGO-Set freuen.

Denn der dänische Klemmbaustein-Gigant hat sein neues Modell, die „LEGO Batman 76252 Batcave Shadow Box“, also die legendäre Bathöhle in einem aufklappbaren Schaukasten, vorgestellt. Da dürfte doch das eine oder andere Kreativherz von Batman-Fans höher schlagen. Die Bathöhle basiert hierbei auf dem legendären Film „Batman Returns“ von Regielegende Tim Burton aus dem Jahre 1992.

In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products und DC bringt LEGO übrigens das bis dato größte LEGO DC-Set heraus. Denn der Batman-Schaukasten besteht aus insgesamt 3.981 Steinen. Im zusammengeklappten Zustand aus komplett schwarzen Steinen wurden auf der Vorderseite die Teile so ausgespart, dass das Modell den Umriss des ikonischen 1992er Batman Logos zeigt.

Zudem erhält man durch das Logo einen Blick in das Innenleben der Box, die legendäre Bathöhle. Die Größe des zusammengeklappten Schaukastens ist vom Format her klasse gewählt, da man die Box so auch gut im Regal präsentieren kann. Aufgeklappt schaut das Modell natürlich auch prächtig aus, benötigt aber schon aufgrund der Breite wesentlich mehr Platz.

Im zusammengeklappten Zustand, also quasi im Ausstellungsmodus, kommt die Batcave Shadow Box auf eine Breite von 51 cm, eine Höhe von 29 cm und ist 16 cm tief. Klappt man den Schaukasten dann aus, entfaltet sich die Bathöhle, die sich im Film unterhalb des Anwesens Wayne Manor befindet. Das detaillierte Innenleben der Batcave Shadow Box inklusive eines Lichtsteins enthält unter anderem kleine Spielfunktionen.

So lässt sich Batmans Gadgetschrank mit Batarangs und Enterhaken öffnen und schließen. Auch lässt sich per Mechanismus die Garage in der Bathöhle offnen, wo dann ein weiteres Highlight des Sets offenbart wird. Und das ist das berühmte Batmobil, in der klassischen 89er Version im Minifigurenmaßstab. Apropos Minifiguren, zum LEGO-Set gehören sieben toll gestaltete LEGO-Minifiguren zu Bruce Wayne, Batman, dem Bat-Anzug, Oswald Cobblepot alias der Pinguin, Catwoman Selina Kyle, Butler Alfred Pennyworth sowie Max Shreck.

Alles in allem überzeugt die „LEGO Batman 76252 Batcave Shadow Box“ als Schaukasten und zeigt sich als ein toll designtes Display-Modell, das etliche nostalgische „Batman“-Momente hat und so auch den Charme des Film-Klassikers bestens transportiert. Alleine das klassische Batmobil und Batman-Logo auf der Vorderseite der Box lassen jedenfalls jedes Fanherz höher schlagen. Günstig wird das Ganze allerdings nicht, denn für das Modell müsst ihr satte 399,99 Euro auf den Tisch legen.

Wer sich dieses imposante Display-Modell in die Wohnung stellen will, kann die „LEGO Batman 76252 Batcave Shadow Box“ ab sofort exklusiv im LEGO Online-Store sowie in den LEGO Brand Stores erwerben. Am Ende bleibt nun nicht mehr viel zu sagen außer „Na na na na na na na na na na na na na na na na, … BATMAN!“