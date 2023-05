LEGO Batman: Batcave Shadow Box offiziell vorgestellt – Der dunkle Rächer im Kampf gegen allerhand Schurken in Gotham City begeistert seit weit mehr als 70 Jahren Comic-, Serien- und Filmfans. Neben den Comics und Verfilmungen rund um die Superheldensaga sind es auch die Batman-Sets aus dem Hause LEGO, die unzählige Fans und Sammler hinter sich wissen. Freundinnen und Freunde der Fledermaus aus Gotham City dürfen sich nun auf ein neues LEGO-Set freuen.

Denn der dänische Klemmbaustein-Gigant hat offiziell sein neues Modell, die „LEGO Batman 76252 Batcave Shadow Box“, also die legendäre Bathöhle in einem aufklappbaren Schaukasten, vorgestellt. Da dürfte doch das eine oder andere Kreativherz von Batman-Fans höher schlagen. Die Bathöhle basiert hierbei auf dem legendären Film „Batman Returns“ von Regielegende Tim Burton aus dem Jahre 1992.

In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products und DC bringt LEGO bereits nächsten Monat das bis dato größte LEGO DC-Set heraus. Denn der Batman-Schaukasten besteht aus insgesamt 3.981 Steinen. Im zusammengeklappten Zustand zeigt das Modell den Umriss des ikonischen Batman-Emblems. Klappt man den Schaukasten indes aus, entfaltet sich die legendäre Bathohle, die sich im Film unterhalb des Anwesens Wayne Manor befindet.

Das detaillierte Innenleben der Batcave Shadow Box inklusive eines Lichtsteins enthält unter anderem kleine Spielfunktionen, einige von Batmans Gadgets aber auch das berühmte Batmobil. Zudem befinden sich in dem LEGO-Set mit Bruce Wayne, Batman, dem Bat-Anzug, Oswald Cobblepot alias der Pinguin, Catwoman Selina Kyle, Butler Alfred Pennyworth sowie Max Shreck sieben Minifiguren im Set.

Im zusammengeklappten Zustand, also quasi im Ausstellungsmodus kommt die Batcave Shadow Box auf eine Breite von 51 cm, eine Höhe von 29 cm und ist 16 cm tief. Die „LEGO Batman 76252 Batcave Shadow Box“ erscheint offiziell am 8. Juni 2023 und für VIP-Mitglieder bereits am 5. Juni 2023.

Das Set wird vorerst exklusiv im LEGO Online-Store sowie in den LEGO Brand Stores für einen Preis von 399,99 Euro erhältlich sein. Bleibt nicht mehr viel zu sagen außer „Na na na na na na na na na na na na na na na na, … BATMAN!“