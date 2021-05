LEGO Art Weltkarte: 11695 Teile - größtes LEGO Set aller Zeiten – Erst im letzten Jahr veröffentlichte LEGO mit dem 9036-Teile-Kolosseum (10276) das teilemäßig größte LEGO Set. Dieser Steinekoloss wird nun vom jetzt offiziell vorgestellten „LEGO Art Weltkarte“-Bauset abgelöst: Einer Weltkarte aus LEGO, bestehend aus satten 11.695 Steinen auf 40 Basisplatten.

Ein forderndes Projekt, mit dem sich Fans nun die ganze Welt nach Hause holen können. Die riesige „LEGO Art Weltkarte“ (31203) misst im aufgebauten Zustand 104 cm x 65 cm und nimmt so eine beachtliche Fläche an der Wand ein. Ein echter Hingucker ist das neue Set sicherlich. Doch bis es so weit ist, muss man in fast meditativer Arbeit die 11.695 Steine verbauen.

Während die Landmassen aus weißen 1 x 1-Rundplatten gebaut werden, benutzt man für die Ozeane verschiedenfarbige 1 x 1-Rundfliesen. Toll ist bei den Ozeanen, dass die farbige Gestaltung sogenannte bathymetrische Informationen widerspiegelt. Damit werden die verschiedenen Tiefen der Meere dargestellt. Hinzu kommt ein passender weißer Rahmen.

Während der Aufbau gerade für Menschen mit großen Händen etwas frickelig werden könnte, steckt aber auch einiges an Kreativität im Set. Schließlich lässt sich aus den LEGO-Steinen eine Weltkarte in verschiedenen Varianten bauen – zum Beispiel mit Europa, Amerika oder Asien im Zentrum.

Darüber hinaus können die individuellen Lieblingsreiseziele mit Stecknadeln aus LEGO-Elementen markiert werden. So entsteht nicht nur eine Weltkarte für die Wand, sondern gleichzeitig auch eine interaktive Bucketlist.

Diese Neuinterpretation der klassischen Weltkarte aus LEGO-Steinen ist ab dem 01. Juni 2021 exklusiv in den LEGO Stores und auf LEGO.com erhältlich. Ab dem 01. August 2021 ist das Set „LEGO Art Weltkarte“ (31203) außerdem im weltweiten Handel verfügbar. Preis: 249,99 Euro