Im Frühstücksfernsehen: Heino sorgt mit Gender-Äußerungen für Eklat – Mit inzwischen immerhin 84 Jahren wird man den Schlagersänger Heino wohl kaum noch auf großen Bühnen sehen, und doch wurde ihm kürzlich große öffentliche Aufmerksamkeit zuteil. Zu Gast im Frühstücksfernsehen in Sat.1 äußerte er seine Ansichten zum Thema Gendern – und zwar so deutlich, dass es zu einem Eklat kam.

Eigentlich hätte es in dem Interview nur um Heinos neues Album „Lieder meiner Heimat“ gehen sollen, doch seine darauf zu hörenden Interpretationen bekannter Ballermann-Hits wie „Layla“, „10 nackte Friseusen“ oder „Finger im Po – Mexiko!“ gerieten bald in den Hintergrund.

Als Moderator Matthias Killing seinen Gast fragte, wie dieser zum Gendern stehe, antwortete er: „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen. Ich steh’ da überhaupt gar nicht zu.“

Doch damit nicht genug: „Ich werd’ weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich werd’ weiter ,Lustig ist das Zigeunerleben‘ singen. Da lass ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut. Das habe ich in den Sechzigerjahren, in der Blütezeit des Beats, wieder populär gemacht. Und das soll auch so bleiben, wie es ist.“

Vor allem auf Instagram hagelte es daraufhin harsche Kritik für den Schlagersänger vonseiten vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Kommentare wie „Unfassbar schlimm, was er so von sich gibt. Und das in Dauerschleife den ganzen Morgen. Ganz, ganz gruselig. Zurückgewandt und einfach Nein.“, waren dort zu lesen und auch „Alte weiße Männer finden Gendern scheiße und verweigern sich rassismuskritischem Sprachgebrauch (mit dem Verweis auf ,Kulturgut‘) – ist ja mal was ganz Neues.“

Doch auch der Sender stand im Fokus der Debatte. So schrieb ein User etwa: „Richtig unangenehmer Auftritt. Noch schlimmer: Eure nicht vorhandene Reaktion auf Rassismus und Sexismus… ich bin einfach nur sprachlos.“

Andere wiederum klopften Heino mit ihren Kommentaren auf die Schulter, betonten etwa „Freie Meinungsäußerung wird von den Toleranten gefordert, aber nicht ertragen“ oder „Danke Heino, dass du zu deiner Meinung stehst und die auch öffentlich kommunizierst, ohne einzuknicken. Der Großteil der Bevölkerung denkt genauso“.

Sat. 1 reagierte jedenfalls prompt, indem man nicht nur den offiziellen Instagram-Post löschte, sondern auch gleich die ganze Sendung aus der Mediathek entfernte.

Diese Reaktion steht jedoch im Gegensatz zu der Erklärung von Sat.1-Sprecher Christoph Körfer gegenüber „Express.de“, dem zufolge auch im Fernsehen jeder sagen können sollte, was er oder sie will:

„In diesem Kontext lassen Sie mich gerne Salman Rushdie zitieren. Der indische Schriftsteller, der ob seines Buches ‚Die satanischen Verse‘ verfolgt wurde und wird, sagt: ‚Redefreiheit ist das Entscheidende, um sie dreht sich alles. Redefreiheit ist das Leben‘.“

Das sieht auch Helmut Werner in seiner Funktion als Manager des bekannten Volksmusikers so, der auf Anfrage von „Expess.de“ klarstellte:

„Grundsätzlich ist es so: Ich wüsste nicht, inwieweit man Heino vorwerfen könnte, dass er sich sexistisch oder rassistisch geäußert haben soll. Wenn ich mir Kommentare durchlese, in denen er als ‚alter, weißer Mann‘ tituliert wird, das ist für mich an Altersdiskriminierung nicht zu überbieten. Es ist ein ganz kleiner, armseliger Haufen, der so denkt. Heino, mit fast 85, lässt sich nicht in seine Sprache hereinreden. Er ist wie er ist. Und da ist nichts Verwerfliches dabei. Er ist ein deutscher Sänger und kein Politiker“

Und Heino selbst?

Der sagte der „Bild“: „Wenn man diese Kommentare liest, muss man wirklich glauben, dass einige Menschen komplett verblödet sind. Welche meiner Aussagen soll denn bitte rassistisch oder sexistisch gewesen sein? Ich bin sicher, dass die Masse der Menschen mich versteht und genau so denkt wie ich.“

Und weiter: „Ich bin kein Politiker, sondern Sänger und ich sage frei heraus, was ich denke. Denn das ist in diesem Land immer noch ein demokratisches Grundrecht. Ich lasse mir von ein paar Gehirn-Akrobaten ganz sicher nicht vorschreiben, was ich zu singen oder zu sagen habe. Es kann von mir aus gendern, wer will, ich werde es ganz sicher nicht tun.“

Quellen: bild.de , focus.de , express.de