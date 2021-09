Die großen wie kleinen Sets der „Harry Potter“-Reihe gehören zu den beliebtesten im Hause des dänischen Klammbaustein-Herstellers LEGO. Das liegt zum einem am bezaubernden Design der Sets und Figuren, aber natürlich auch daran, dass der Hype um die magische Zauberwelt auch Jahre nach den Filmen nie abebbte. Jetzt hat LEGO für alle Potter-Heads ein neues gigantisches Set veröffentlicht.

Die Rede ist von der „LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors‘ Edition“, die uns LEGO freundlicherweise via Eulenpost hat zukommen lassen. Dieses riesige exklusive Display-Set wollen wir euch daher nun vorstellen. Es ist ein beachtliches Modell geworden, das die Feierlichkeiten um LEGO Harry Potter gebührend abrundet in diesem Jahr, schließlich feiert die Reihe in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum.

The new LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Icons Collector's Edition combines magical moments into one towering display. https://t.co/0zSOrdNMzupic.twitter.com/FqR2jI7KBZ — LEGO (@LEGO_Group) September 2, 2021

So besteht das imposante Exklusivset aus insgesamt 3010 Teilen und setzt sich aus vielen ikonischen filmbekannten Objekten zusammen. Neben diversen Schulbüchern, Tom Riddles Tagebuch, Hermines Tablett mit fünf Flaschen an Zaubertränken und magischen Zutaten, Rons Schokofrosch, Harrys Brille samt Zauberstab, einen Schulschal, dessen Farben man je nach Haus wählen kann sowie dem goldenen Schnatz zählt auch ein Brief zum Display-Modell.

Doch das imposanteste und unübersehbare Hauptobjekt ist die riesige Hedwig, die über allem thront. Im aufgebauten Zustand kommt das Set auf eine Höhe von 44 cm, eine Breite von 50 cm sowie eine Tiefe von 33. Das zieht natürlich alle Blicke im Wohnzimmer auf sich – oder wo auch immer man das Modell präsentieren möchte.

Der Aufbau des Ganzen gestaltet sich anhand der übersichtlichen und stets gut verständlichen Anleitung angenehm und ist sowohl für Neueinsteiger als auch alte LEGO-Hasen gleichermaßen gut zu bauen. Mal ganz davon abgesehen, dass alle Elemente des Sets zusammen einfach genial ausschauen und jeden Fan begeistern dürften, besitzt die Eule Hedwig ganz besondere Strahlkraft und kommt dem Original aus dem Film recht nahe.

Das ist schon sehr beeindruckend. Gelungen ist auch, dass alle Gegenstände verbunden werden und so nicht einzeln durch die Gegend fliegen. Fun fact: Der Einladungsbrief nach Hogwarts kann mit dem eigenen Namen versehen werden, wenn man es mag. Insgesamt hat man sich mit diesem Display-Set besonders viel Mühe gegeben mit all den liebevollen Details, die alle zusammen ein prächtiges Ausstellungsstück ergeben.

Also Bonus beinhaltet die „LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors‘ Edition“ noch drei exklusive, goldene und sehr begehrte Jubiläumsfiguren zum Sammeln. Hier enthalten sind Albus Dumbledore, Minerva McGonagall und Hagrid, die auf einem Podest samt Rahmen präsentiert werden, dass eine der Schokofroschkarten aus dem Film nachstellen soll.

Alles in allem ist dieses Set natürlich eher an Erwachsene gerichtet, ist es doch eben kein Spielset, sondern ein reines Display-Modell. Eines, das definitiv jeden „Harry Potter“-Fan strahlende Augen bereitet. Die „LEGO Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors‘ Edition“ ist seit dem 02. September 2021 für 249,99 Euro im LEGO Online Shop sowie den LEGO Brand Stores erhältlich.