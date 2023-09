Harry Potter ist Vergangenheit: Daniel Radcliffe zeigt seinen veränderten Körper – Viele Hollywood-Stars, die einst eine ikonische Rolle spielen durften, haben das Problem, dass sie quasi auf ewig auf eben jene reduziert werden. So kann ein begehrtes Engagement auf lange Sicht zum Bumerang werden und besonders hart trifft es dabei natürlich Kinderstars am Beginn ihrer Karriere.

Das wohl prominenteste Beispiel ist Daniel Radcliffe, der mit zwölf Jahren im ersten Harry Potter-Film die Hauptrolle spielte. Doch der Ruhm, den die fünf Fantasy-Streifen nach der berühmten Roman-Vorlage aus der Feder von Joanne K. Rowling mit sich brachten, wollte sich bislang nicht so recht auf den nun erwachsenen Radcliffe übertragen.

Dieser ist seither eher in kleineren Filmen in Erscheinung getreten und drehte die Serie „Miracle Workers“, die inzwischen in die vierte und letzte Staffel gegangen ist.

Im Rahmen eben jener, hat Radcliffe nun äußerst eindrucksvoll unter Beweis gestellt, WIE erwachsen der einst so putzige Bursche geworden ist.

Die vierte Staffel der Comedy-Anthologieserie spielt in der dystopischen Zukunft eines atomar verseuchten Ödlandes, Radcliffe darin den Straßenkrieger Sid – und wenn man sich die Bilder so anschaut, scheint sich der 34-jährige gut auf seine Rolle vorbereitet zu haben.

In einer Folge zieht sich Radcliffe bis auf ein Paar weiße Unterhosen aus und präsentiert seinen so gar nicht mehr knabenhaften Körper maskulin brüllend in voller angespannter Pracht.

Da kann Voldemort aber froh sein, Radcliffe lediglich im zarten Jungendalter begegnet zu sein …

