In der verschlafenen Stadt Arkham in Massachusetts versucht eine kleine Gruppe von Ermittlern die Natur einer finsteren Bedrohung aufzudecken, welche die Menschheit gefährdet. Das ist der Beginn einer gruseligen Spielerfahrung und Horror-Erlebnis der etwas anderen Art. Wir verlosen ein Spielepaket, was euch genau das bietet!

Arkham Horror: Das Kartenspiel verwischt die traditionellen Grenzen von Rollen- und Kartenspielen. In diesem kooperativen Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Ermittlers und stellen ihr individuelles Deck so zusammen, dass es ihre Stärken und Schwächen widerspiegelt.

Das Grundspiel bietet drei verschiedene Abenteuer, die in der Kampagne Die Nacht des Zeloten zusammengefasst sind. Euer Gelingen oder Scheitern im ersten Abenteuer, Die Zusammenkunft, wird nicht nur den Grundstein für kommende Abenteuer legen, sondern auch entscheiden, wie viel Erfahrung ihr für das Upgrade eures Decks ausgeben könnt.



Mehr Infos zum Spiel findet ihr HIER.

Wir verlosen ein prallgefülltes Spielepaket von Asmodee Deutschland, bestehend aus:



1x Arkham Horror 3. Edition

1x Arkham Horror Das Kartenspiel

1x Arkham Horror Das Kartenspiel Ermittler-Decks

1x Arkham Horror Letzte Stunde

1x Cthulhu: Death May Die (Staffel 1)

1x Betrayal at House on the Hill

Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Ab wie viel Jahren ist "Arkham Horror" geeignet? (Tipp: Die Antwort findet ihr HIER)

Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Arkham Horror Gewinnspiel" an [email protected] .

Teilnahmeschluss ist der 10.12.2020. Durch die Teilnahme bestätigt der Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt zu sein. Mitarbeiter von ASMODEE DEUTSCHLAND und MANN.TV sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt.