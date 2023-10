„Geschmacklos“: Die Geissens ernten Spott für neues Auto – Luxus ist ein wichtiger Bestandteil der Marke „Die Geissens“. Insofern nehmen Fans durchaus in Kauf, dass Robert und Carmen keinen Hehl daraus machen in Saus und Braus zu leben und auch deren Kinder bereits unübersehbare Allüren entwickelt haben – doch die Zeiten werden für den Normalbürger immer härter, das Urteil über den sinn- und hemmungslos gelebten Protz und Prunk der oberen Zehntausend entsprechend ebenso.

Und so ist es dann wohl auch zu erklären, dass nach Häusern und ganzen Anwesen in Dubai und in Saint-Tropez sowie bequemen Helikopterflügen für eilige Besorgungen auf dem Instagram-Profil der Geissens ein Neuerwerb dann doch noch die Gemüter der Follower zu Spalten vermochte.

Auf dem Social-Media-Kanal postete Robert Geiss kürzlich nämlich mehrere Videos, die sein neues Auto zeigten.

„Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Endlich mal eins, bei dem man keine Motorprobleme hat“, tut der 59-Jährige im ersten Clip kund und schreibt dazu: „Ab und zu braucht man ein neues Spielzeug. Grüße aus Monaco.“

Um was für ein Auto es sich dabei handelt, erfahren wir schließlich in einem weiteren Video.

Aus dem Container abgeladen kommt ein Fahrzeug zum Vorschein, welches wie eine verkleinerte Kunstversion des Batmobils aus den legendären Tim-Burton-Filmen mit Michael Keaton in der Rolle des Dunklen Ritters aussieht.

In einem weiteren Video, diesmal von Roberts Frau Carmen, kommentiert diese: „Ein Batmobil geht auf Reisen.“ Dazu fragt sie: „Wir haben ein neues Auto gekauft. Was haltet ihr davon?“

Das war vielleicht ein Fehler, denn viele der Follower halten offenbar so gar nichts davon und äußern ihren Unmut mit klaren Worten.

So fragt einer etwa: „Na, welch wichtiges Ereignis, muss man wieder protzen?“ Andere nennen das Auto eine „Katastrophe“, „Geschmacklos“ oder ein „Kunstfahrzeug, zusammengeschweißt aus Zahnrädern und Muttern.“

„Mit dem Geld könnte man sinnvolles machen.“

Einige der Geissen-Fans zeigen indes fast schon die gleiche Begeisterung wie das Paar selbst und feiern den „Kindheitstraum“ als „geile Karre“ oder „Hammer Teil“.

Quelle: t-online.de