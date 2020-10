Geniale Comedy-Magie: Das ist der zweitälteste Taschenspieler-Trickder Welt – Was ist eigentlich der älteste Trick im Repertoire eines Illusionisten/Zauberer? Dieses Video erklärt es geradezu beiläufig, denn der älteste Trick – der etwas mit dem berüchtigten Am-Finger-ziehen zu tun hat – steht hier gar nicht im Mittelpunkt. Vielmehr ist es der zweitwichtigste Fingertrick, der das Rampenlicht dominiert. Neben dem Zauberer selbst, der zugleich ein begabter Komiker ist und sein Publikum blendend unterhält.

Chris Hannibal heißt der gute Mann und versteht sich wie nur wenige andere, Illusion und unterhaltsame, lockere Sprüche miteinander zu einem lustigen Abend für seine Besucher zu verquicken. Der rundliche Herr mit der Melone weiß sein Publikum mit dem nötigen Charisma, flinker Zunge und geschickten Fingern meisterhaft um denselben zu wickeln. Der eigentliche Trick: Zwei umgedrehte Becher und zwei Kicker-Bälle kommen zum Einsatz und wollen einfach nur beobachtet werden.

Aber wohin sind die beiden Miniaturbälle plötzlich verschwunden? Warum räuspert sich Chris Hannibal, als hätte er sich verschluckt? Wieso schmunzeln wir die ganze Zeit und vergessen dabei, dass wir am laufenden Band durch geschickte Fingertricks an der Nase herumgeführt werden? Fragen über Fragen, auf die es nur eine, geradezu magische Antwort geben kann: Warum lest ihr das hier überhaupt noch und schaut nicht das Video? Es lohnt sich!