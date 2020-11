Fan baut legendäre Star Wars-Szene aus LEGO – Es ist eine legendäre, wenn nicht die legendärste Szene aller „Star Wars“-Filme: Luke Skywalker in seinem X-Wing samt R2D2 bei der Schlacht um den Todesstern. Durch einen Sicherheitsfehler beim Bau kann ein Torpedo in einen winzigen Abgasschacht gefeuert werden – doch dazu ist ein Manöver nötig, das keinen Fehler verzeiht. Geht die unvergessliche Szene aus „Krieg der Sterne“ noch besser? Sie geht. Zumindest, wenn man LEGO-Fan ist.

Das zeigt dieser Eigenbau des YouTube-Kanals „Beyond the Brick“. Wie der Name schon verrät, ist man dort ein Riesenfan der Klötzchen aus dem Hause LEGO und veranstaltet so allerlei cooles Zeug mit den Klemmbausteinen. Dieses Mal jedoch hat der Betreiber den Vogel abgeschossen – hat er doch den gesamten „Trench Run“, wie die Kultszene mit dem Abgasschacht heißt, als LEGO-Diorama realisiert.

Ganze sieben Monate hat der Mann an der Gestaltung und dem Konzept sowie dem eigentlichen Bau gefeilt. Kein Wunder, kamen doch satte 50.000 LEGO-Steine dabei zum Einsatz. Als wäre das nicht schon eindrucksvoll genug – man beachte nur den abstürzenden Supersternenzerstörer oder den gerade feuernden Todesstern – hat der gute Mann sein Diorama auch noch motorisiert.

Soll heißen: Auf Schienen läuft die Verfolgungsjagd zwischen Darth Vaders persönlichem TIE-Fighter und Lukes X-Wing vor euren Augen im Grabengewirr ab. Ein wahnsinnig cooler Bau, den sich kein LEGO-Jünger entgehen lassen darf!