„Einfach nur draufhauen“: Michael Wendler wettert gegen Promi-Kollegen – Für Michael Wendler steht ein Comeback auf den Bühnen an. Der „König des Popschlagers“ war in den letzten Jahren in diverse Skandale verwickelt, nun zieht es ihn zurück auf die Stage. Kollegen aus der Schlagerbranche wie Ikke Hüftgold, Jürgen Milski und Krümel glauben nicht, dass es dazu kommen wird. Nun äußerte sich „Der Wendler“ gegenüber diesen Kritikern.

Zuletzt hatte der 51-jährige Wendler einen Festival-Auftritt anstehen – doch der Veranstalter sagte das kurzerhand ab, nachdem sowohl Schlagerfans als auch andere Interpreten auf die Barrikaden gegangen waren. Einige Schlagerstars sind daher nicht überzeugt, dass es Michael Wendler überhaupt auf die großen Bühnen zurückschaffen wird. Den Wendler ärgert das – und er machte seinem Unmut im Podcast mit seiner Ehefrau Laura Müller im gemeinsamen Podcast „Die Wendlers“ Luft.

Wörtlich sagte Wendler zur Kollegen-Skepsis:

„Die haben mich persönlich angegriffen. Die sind nämlich der Meinung, dass ich nie wieder eine Bühne betreten werde und weg vom Fenster bin.“ So stellt Der Wendler im Podcast folgende Frage: „Da ist mir als allererstes eingefallen: Warum kümmern die sich um meine Karriere und nicht um ihre eigene?“ Laut einem Artikel beim Portal „tz.de“ soll Michael Wendler insbesondere die Kritik von Ikke Hüftgold angefasst haben. So sagte Der Wendler wörtlich über den Kollegen:

„Er wollte 2019 dich und mich exklusiv als Künstler für sein Label, für seine Firma haben und hat ein Vertragswerk sogar aufgesetzt. Und es kam nicht zur Unterschrift. Aber er wollte unbedingt dich, wollte mit dir auf Tour gehen und war meiner Meinung nach ganz verliebt in dich.“ Von der Art und Weise, wie sich der Schlagerkollege nun öffentlich über ihn äußert, sei Michael Wendler daher jetzt enorm enttäuscht.

Der 51-jährige Wendler dazu:

„Was er jetzt so von sich gibt, ist einfach nur niederträchtig und das macht man einfach nicht. Zumal er sich ja auch jederzeit an mich persönlich wenden könnte oder an dich – und dann könnte man miteinander sprechen. Aber das ist wohl nicht gewollt, sondern man muss einfach nur draufhauen.“ Laura Müller ließ die Aussagen ihres Mannes nicht unkommentiert.

Sie sorgt sich laut dem Bericht vor allem darum, was passieren könnte, sollte das Paar in Zukunft einem der Kritiker aus der Schlagerbranche begegnen. So sagte die 23-Jährige wörtlich: „Wie viele Prominente dir wirklich Komplimente machen und dann in Wahrheit negativ sprechen in der Presse.“

Quelle: tz.de