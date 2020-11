Einblicke per Drohnen-Zoom: Super Nintendo World aus der Vogelperspektive – Bilder, die sich wohl kein Nintendo-Fan entgehen lassen darf. Zumindest dann nicht, wenn diese Person auch nur im Ansatz etwas mit Themenparks anfangen kann. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass „Super Nintendo World“ kommt und die Besucher mit Attraktionen aus seinen beliebtesten Welten sowie interessanten Besucherkonzepten faszinieren will. Dass der Park fertig zu sein scheint, zeigt nun ein aktuelles Video.

Es ist ein Drohnen-Überflug, der bereits Anfang Oktober 2020 durchgeführt wurde. Deutlich ist der vor allem von Mario-Spielen inspirierte Look der Themenwelt zu sehen. So erkennen wir im Zentrum einen gewaltigen Pilz im Super-Mario-Stil, in der (Bildrichtung, nicht tatsächliche Himmelsrichtung) östlichen Ecke der Anlage die Burg von Erzbösewicht Bowser und ihr gegenüber das rosa Schloss von Prinzessin Peach im Westen.

Dazu Pyramiden der Ägypten-Themenwelt einiger Mario-Wüstenlevel, kugelförmige Bäume, und, und, und. Besucher, so viel ist bekannt, sollen mit einer App ausgestattet werden, wenn sie den Park betreten, die AR-Elemente enthält und so das Sammeln von virtuellen Goldmünzen für besondere Vergünstigungen und Belohnungen ermöglicht. Im Park soll es auch Blöcke geben, die ein Besucher ganz im Mario-Stil mit einem Faust-Punch „öffnen“ kann, um an diese digitalen Münzen zu kommen, sowie unzählige Geheimnisse.

Weitere Versionen des Parks sollen auch in anderen Themenparks, etwa auch in Orlando (Florida) errichtet werden. Doch erst einmal muss die Themenwelt in Japan richtig öffnen können. Der Plan war dabei ursprünglich, „Super Nintendo World“ noch vor der Olympiade zu eröffnen, der Park ist dabei ein Teil der Universal Studios Japan. Doch wie wir alle wissen, hatte 2020 etwas anderes mit der Welt vor, sodass sich die Fans in Zeiten der Pandemie noch gedulden werden müssen. Bis dahin muss uns ein solcher Überflug genügen.

Quelle: usj.co.jp