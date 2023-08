Die LEGO Gruppe bringt mit dem „LEGO Ideas Die Insektensammlung Set“ ein einzigartiges Erlebnis in die Welt der Bausteine. Entworfen von José Maria (@hachiroku92) und durch die LEGO Ideas Plattform anerkannt, wird dieses Set eine besondere Note in die Sammlung von LEGO-Liebhabern einbringen.

Jedes der drei Insekten wird in dem „LEGO Ideas Die Insektensammlung Set“ in seinem natürlichen Umfeld dargestellt. Der blaue Morpho-Schmetterling thront auf einem Ast im Amazonas-Regenwald Südamerikas, der mächtige Herkuleskäfer befindet sich auf einem Baumstamm in Mittelamerika, und die exotische chinesische Gottesanbeterin sitzt auf einem filigranen Ast in einem asiatischen Wald.

Erlebnis für die Sinne: Green Noise Playlist

In Zusammenarbeit mit der bekannten Soundeffekt-Expertin Sanaa Kelley wurde ein einzigartiges Hörerlebnis geschaffen, welches die Naturgeräusche der Insekten im Set nachbildet. Die Geräusche, kreiert aus dem Rascheln der LEGO Steine des Sets, sind in der LEGO Green Noise Playlist zu finden. Diese Playlist, inspiriert von der Natur, kann online über www.LEGO.com/insects oder in den LEGO Stores über einen QR-Code gestreamt werden.

Verfügbarkeit und Details

Das „LEGO Ideas Die Insektensammlung Set“ (21342) wird ab dem 4. September 2023 für LEGO Insiders-Mitglieder und ab dem 7. September für alle Kunden in den LEGO Stores und online unter www.LEGO.com/insects erhältlich sein. Mit insgesamt 1.111 Elementen ist das Set für EUR 79.99 | CHF 99.90 zu haben, und es richtet sich an Baumeister ab 18 Jahren.

Maße der Modelle

Morpho-Schmetterling: Höhe 18cm, Breite 19cm, Tiefe 11,5cm

Herkuleskäfer: Höhe 14,5cm, Breite 15,5cm, Tiefe 11,5cm

Gottesanbeterin: Höhe 17cm, Breite 17cm, Tiefe 11,5cm

Diese neue Erweiterung der LEGO Kollektion bietet nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern spricht durch die Begleitmusik auch die Sinne an. Es ist eine interessante Möglichkeit für LEGO-Fans, sich in die Welt der Insekten einzutauchen und gleichzeitig eine entspannende Bauzeit mit den Geräuschen der LEGO Green Noise Playlist zu genießen.