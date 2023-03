Ehrgeizige Zukunftspläne: Media Markt und Saturn wollen Autos anbieten – Media Markt und Saturn verfolgen seit ihrer Fusion Pläne, die aufhorchen lassen. Einer davon betrifft beispielsweise das Thema Elektromobilität. Nun wurde durch einen Medienbericht bekannt, dass die Elektronikriesen und ihr Mutterkonzern nicht nur neue Filialkonzepte verfolgen, sondern auch in den Autohandel einsteigen wollen.

Ceconomy-Chef Karsten Wildberger hatte der „Wirtschaftswoche“ ein Interview gegeben. Dabei ging es um neue Filialpläne von Media Markt und Saturn. Zunächst ging Wildberger in dem Gespräch auf die Elektromobilität ein. Tatsächlich kann man bei einigen europäischen Vertretungen teilweise schon Elektroautos kaufen, wie das Portal „Chip“ berichtet. In Spanien können dort beispielsweise Elektroautos von Volvo erworben werden.

Angebot auch in der Bundesrepublik

Gegenüber der „Wirtschaftswoche“ bestätigte Wildberger, dass man derzeit auf der Suche nach Partnern für eine Zusammenarbeit mit dem Automarkt sei, um dieses Angebot auch in Deutschland zu ermöglichen. Auch Media Markt und Saturn wollen sich verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen – so sollen laut Wildberger Reparaturen künftig ebenfalls per Abo buchbar sein. Der Ceconomy-Chef erklärte darüber hinaus, dass künftige Käufer eines Neugeräts ein altes in Zahlung geben können sollen.

Bei Ceconomy will man zudem am Filialnetz der beiden großen Namen feilen. Bei der künftigen Expansion wolle man sich verstärkt auf neue, kleinere Märkte konzentrieren. In Ungarn und Italien gibt es laut dem „Chip“-Artikel bereits sogenannte Xpress- und Smart-Märkte. Diese verfügen lediglich über eine Fläche von 600 bis 1200 Quadratmetern. „Nach Ostern“ sollen die ersten Smart-Filialen in Süddeutschland eröffnet werden, so die Ankündigung Wildbergers im Interview.

Weitere sollen folgen:

Bei Ceconomy will man so agiler auf künftige Herausforderungen reagieren können. Auch die Zahl der deutlich größeren Standorte, der sogenannten Lighthouses, soll erhöht werden. Derzeit sind es noch derer sieben, doch fünfzehn sollen es werden.

