The Rock gönnt sich: Film-Star kauft sich eine ganze Football-Liga – Egal, ob es um seine Wrestling-Karriere geht, die zahlreichen Filme, in denen er den Hauptdarsteller gibt – oder neuerdings auch Pläne für eine politische Karriere: Seine Fans lieben Dwayne „The Rock“ Johnson und alles, was er anpackt. Der Erfolg gibt ihm recht – und ist entsprechend lukrativ, der Hollywood-Koloss ist superreich. Nun hat er auch in Sachen Sportteam-Erwerb die Nase selbst vor prominenten Kollegen vorn…

Denn im Gegensatz zu Größen wie Will Smith, der Anteile an den Philadelphia 76ers besitzt oder Jennifer Lopez, die sich bei den Miami Dolphins eingekauft hat, begnügt sich The Rock keineswegs nur mit Anteilen an einem Team. Er hat sich gleich eine ganze Football-Liga mitgesichert. Laut einem Bericht von „Sportico“ gehört Dwayne Johnson nämlich zu einem Konsortium:

So hat er sich die US-Liga XFL aus einer Konkursmasse gesichert. 15 Millionen hat die gesamte XFL gekostet, die The Rock und ein Geschäftspartner sich gegönnt haben. Unter der Ägide von WWE-Boss Vince McMcMahon sollte diese Football-Liga ursprünglich zu einem realistischen Mitbewerber der überaus erfolgreichen National Football League (NFL) werden, doch das Vorhaben scheiterte.

Corona kam, die XFL-Saison war Geschichte – und die Liga mit ihr. Ursprünglich sollten die Rechte am 3. August unter den Hammer kommen – doch Dwayne Johnson und ein Geschäftspartner namens Gerry Cardinale schlugen zu und sicherten sich die XFL. Was der Star und sein Kompagnon mit der Liga nun genau anfangen wollen, steht bis dato noch nicht fest.

Man darf also gespannt sein, was The Rock aus dem Ganzen machen wird – an der Universität von Miami hatte er als junger Mann Anfang der 90er bei den Hurricanes seine Karriere mit College-Football in Gang gebracht.

Quelle: bild.de/