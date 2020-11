„Rocky Beach: Eine Interpretation“ – Buch-Kritik – Die Bücher und Hörspiele der erfolgreichen Krimi-Reihe „Die drei ???“ sind selbst nach über 50 Jahren nicht mehr wegzudenken. Justus, Peter und Bob haben in der Zeit so viele spannende und gefährliche Abenteuer erlebt und Fälle gelöst. Was Fans bis heute jedoch noch nie erleben durften, ist die Geschichte um die drei Detektive im Erwachsenenalter.

Denn bis dato erzählen die vielen Fällen immer nur von den ewig junggebliebenen Jungs aus Rocky Beach. Das hat nun ein Ende mit der Graphic Novel „Rocky Beach: Eine Interpretation“ aus dem Kosmos-Verlag. Dieses Werk erzählt nämlich eine eigenes interpretierte Geschichte mit Justus, Peter und Bob als Erwachsene. Für jeden Fan ist das natürlich eine spektakuläre und äußerst spannende Idee, die dieser Graphic Novel zugrundeliegt.

Und diese wurde auch tatsächlich erfrischend und fesselnd mit „Rocky Beach“ umgesetzt. Dabei sei angemerkt, dass man sich auf dieses Alternativuniversum auch einlassen muss. Denn die alternative Version der drei Detektive ist im ersten Moment doch etwas befremdlich, wenn man die drei so abgerockt und gealtert vorgesetzt bekommt.

Da greift Justus auch schon mal zur Flasche. Aber spätestens ab dem Moment, wenn Bob in seinem Portemonnaie die alte Visitenkarte der Drei ??? findet, und sich an damals erinnert, ja dann hat dieses Band einen in den Bann gezogen. Hier gibt es eine düstere, fast schon melancholische Geschichte, die vollgepackt ist mit reichlich Schmerz und der Sehnsucht nach Vergangenem.

Wenn sich die drei Männer an ihre Jugend erinnern und sich dabei fragen, was aus ihnen geworden ist … ja, das trifft, fasziniert und begeistert. Äußerst spannend ist auch der aufgezeigte Lebenslauf der drei Detektive, der teils extrem emotionale Reaktionen in jedem Fan auslöst. Hier und da gibt es zwar die eine oder andere Logik-Kante, aber diese ist freilich zu umgehen, da die Graphic Novel eine wahnsinnig kreative, authentische und atmosphärische Drei ???-Alternativwelt aufbaut.

Mit etlichen nostalgischen Querverweisen zu den damaligen Fällen, sowohl alten Bekannten als auch aktuellen politischen Themen. Faszinierend ist zudem diese Charakterstudie mit tragischen Figuren, die man gewagt hat – in einem düsteren Rocky-Beach-Setting, so ganz anders als man es kennt aus der heilen, bekannten Fragezeichen-Welt. Ein wenig fühlt man sich da auf eine gewisse Art und Weise an „Stand By Me“ erinnert.

Positiv zu erwähnen sind hier natürlich auch die Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die das ganze Setting prächtig unterstützen und das Ganze schlussendlich passend visualisieren. „Rocky Beach: Eine Interpretation“ ist sicherlich nicht für jeden Fan der „Drei ???“ zu empfehlen. Aber alle, die sich von Altbekanntem lösen wollen, bekommen hier eine fantastische erwachsene Version der drei Detektive, die emotional packt und am Ende noch lange im Kopf herumschwirrt.

Ein großes Lob an Autor Christopher Tauber und Illustratorin Hanna Wenzel!