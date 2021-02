„Deutschland 89“ – Serien-Tipp – Es gibt nicht viele deutsche Serien, die auf ganzer Linie überzeugen können. Viele haben Potenzial, gute Casts, brechen aber schnell nach den ersten Episoden ein. Das gilt allerdings nicht für das Serien-Event, das bereits mit Staffel eins „Deutschland 83“ und Staffel zwei „Deutschland 86“ auf Amazon Prime unzählige Fans begeisterte.

Auch die dritte und finale Staffel, „Deutschland 89“, knüpfte an den Erfolg an und erscheint nun endlich auch für das Heimkino auf DVD und Blu-ray. Das große Finale des spannenden Spionagethrillers in Serie mit dem Mix aus Action und Drama startet in der DDR. Wir schreiben das Jahr 1989 und befinden uns 36 Stunden vor dem Fall der Berliner Mauer. Gerüchte eines neuen Reise-Gesetzes bereiten der HVA („Hauptverwaltung Aufklärung“) große Sorgen.

Die DDR-Eliten starten letzte verzweifelte Versuche, das System am Leben zu erhalten. Mittendrin ist Agent Martin Rauch alias Kolibri. Doch statt zu versuchen, das Unausweichliche zu verhindern, gibt er der Geschichte einen kleinen Schubs. Das Wort „unverzüglich“ besiegelt schließlich das Schicksal der DDR. Während die Bürger zur Grenze stürmen, versinken die Regierung und ihr Geheimdienst im Chaos und die Aktenvernichter laufen heiß.

Die Welt von Martin Rauch ordnet sich neu, aber die Geschichte von Kolibri ist noch lange nicht zu Ende: CIA und KGB stehen schon vor der Tür. Auch die dritte Staffel ist so unterhaltsam, spannend und emotional wie die beiden Vorgängerstaffeln. Doch das Wichtigste ist, die Serie wurde gelungen abgeschlossen und bietet obendrein einen brillanten Schlussteil. Dabei gefällt die Erzählweise besonders gut, was die finalen acht Episoden wie im Flug vergehen lässt.

Dazu eben auch der starke Cast mit Jonas Nay und Maria Schrader in den Hauptrollen. Das Schöne ist, dass „Deutschland 89“ wie seine beiden Vorgängerstaffeln eine Serie mit Hirn ist, die man schon aufmerksam schauen muss und eben keine 0815-Nebenbeiberieselung darstellt. So schaut ernstzunehmende Serienunterhaltung made in Germany aus – authentisch, atmosphärisch spannend und kurzweilig inszeniert.

All das auf Basis dieses ohnehin stets spannenden Themas des Ost-West-Konflikts, der im großen Mauerfall mündet. Danke und alles Gute, Kolibri – es war uns eine Freude, dich auf deiner geheimen Mission zu begleiten.

Deutschland 89 (LEONINE) – VÖ: 12. Feb. 21