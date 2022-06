Prominente und Sex-Appeal, das gehört wohl zusammen, seit der erste Mensch den Antrieb verspürte, berühmter werden zu wollen als seine Zeitgenossen. Doch mit welcher deutschen Prominenten möchten deutsche Männer am liebsten Mal durch die Laken turnen? Es gab nun eine Umfrage zu dem Thema.

Wer jetzt auf Helene Fischer getippt hat, liegt übrigens falsch, an die ergeht in diesem Ranking erst Bronze. Die Nase vorn hat tatsächlich ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut, Silber erging an das deutsche Topmodel Lena Gercke. Erst auf Platz zieht die Grand Dame des deutschen Schlagers nach.

Durchgeführt hatte die Umfrage das Meinungsforschungsinstitut Forsa – 1000 Männer waren nach ihrem Wunschkandidatinnen für ein Stelldichein befragt worden, wie es aus einem Artikel der „Bild“ hervorgeht. Für die Dokureihe „So liebt Deutschland“ des Senders Sat 1 stellte das renommierte Institut, das eher für Politik-Umfragen bekannt ist, folgende Frage.

„Mit welcher dieser 15 Promi-Frauen hätten Sie gerne Sex?“, so der Aufhänger der Aktion. Verschiedene Frauen standen zur Auswahl, auch „Tatort“-Kommissarin Maria Furtwängler (53), „GNTM“-Titanin Heidi Klum (47) und selbst EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (61).

Keine von ihnen schaffte es unter die ersten zehn. Die findet ihr im Folgenden:

10: Comedy-„Knallerfrau“ Martina Hill:

9: Spielerfrau Cathy Hummels

8: TV-Moderatorin Nazan Eckes

7: Autorin und Moderatorin Barbara Schöneberger

6: DSDS-Sternchen Sarah Lombardi

