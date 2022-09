DAZN: Bald auch kostenlos mit Werbung? – Was bereits einige Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video eingeführt haben, könnte bald auch bei DAZN Realität werden: ein kostenloses werbefinanziertes Angebot. Darüber wird nun öffentlich bei DAZN nachgedacht, das bis dato ausschließlich via Per-per-View empfangbar war.

So sagte die Chefin des Streaming-Dienstes Alice Mascia gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, dass es in Zukunft eine weitere Option geben könnte, und zwar in Form von „FAST-Channels, also ein Angebot ohne Abo, das sich über Werbung finanziert.“ Dort könnte man dann 24 Stunden am Tag Sport sehen. Laut Mascia wolle man damit neue Standbeine schaffen, um sich „so breit wie möglich aufstellen“.

Kerngeschäft Live-Sport

Auch wenn bei DAZN das Kerngeschäft der Live-Sport bliebe, kündigte Alice Mascia an, neue Kundengruppen erschließen zu wollen, sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Die werden in Zukunft zum Beispiel auch alle relevanten Sportnachrichten auf DAZN lesen können, Sportartikel über uns kaufen oder Wetten auf DAZN abschließen können.“



Während ein „frei empfangbares Angebot“ für DAZN kommen könnte, gab es allerdings auch merkliche Preiserhöhungen. Diese wiederum rechtfertigte Alice Mascia folgendermaßen: „Wir sind in den vergangenen sechs Jahren zu einem der größten Investoren im deutschen Sport gewachsen. […] Eigentlich hätten wir den Preis früher anheben müssen.“

Darüber hinaus schloss sie auch weitere Preiserhöhungen nicht aus. Mascia: „Es ist ein hartes Geschäft, das wissen Sie, ausschließen kann man nichts.“

Quelle: goal.com/