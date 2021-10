Früher waren Fachmessen, selbst zu spannenden Themen wie Videospielen, Comics, Filmen oder Büchern zwar toll für Fans, aber insgesamt doch eine recht dröge Angelegenheit. Das hat sich jedoch drastisch geändert, seit es Cosplay gibt – ihr wisst schon, diese Superfans, die viel Arbeit in tolle Kostüme ihrer Lieblingscharaktere aus solchen Medien stecken. In diesem Trailer findet ihr eine Auswahl der besten Verkleidungen.

Verantwortlich dafür ist der YouTube-Kanal „Mineralblu“, der in der Szene der Verkleidungskünstler schon lange für ästhetisch anspruchsvolle und rasant geschnittene Video-Kompilationen bekannt und beliebt ist. Die Person hinter dem Kanal hat einfach den richtigen Blick dafür, die tollsten Kostüme zwischen all den fantastischen Verkleidungen zu erspähen.

Das wird eindrucksvoll in diesem Trailer-Supercut belegt: Von „Tomb Raider“ über „Gundam“ und „Black Panther“, von „Shadow of the Colossus“ über „Bumblebee“ von den „Transformers“ oder „Space Jam“ ist da alles vertreten.

Das ist nur der kleine Appetitanreger, wohlgemerkt – das volle Video von „mineralblu“, aus dem diese Szenen stammen, findet ihr hier.