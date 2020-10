Corona-Verschwörungstheorien: Wendler verabschiedet sich von DSDS – Wie man effektiv am eigenen Ast sägt, beweist überraschend der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler und tritt damit in die Fußstapfen eines Xavier Naidoo und Atilla Hildmann. In einem jüngst auf Instagram veröffentlichten Video schmeißt der Wendler nicht nur seinen Job als neuer DSDS-Juror hin, sondern verbreitet auch krude Ansichten in Sachen Corona.

Der Ausstieg bei der bekannten RTL-Castingshow sei nicht seitens des Senders erfolgt, betont der Wendler. „Das ist eine Entscheidung, die ich selber hier und heute für mich getroffen habe.“

Schräg wird es, als der Schlager-Star zur Begründung ansetzt:

„Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.“

Als „gleichgeschaltet“ und "politisch gesteuert" gibt der Wendler den Fernsehsendern Mitschuld und bewirbt daraufhin seinen neuen Kanal auf dem Messenger-Dienst Telegram.

Die neu gewonnene Erleuchtung des Wendlers hat natürlich Folgen. Die jüngst an diesem Morgen angelaufene große Werbeaktion mit Kaufland, wurde seitens der Kaufhauskette sofort aus dem Netz genommen. Das Video ist nicht mehr einsehbar und auch die dazugehörigen Posts in den sozialen Medien wurden gelöscht.

Kaufland äußerste sich auf Twitter dazu folgendermaßen:

„Bei unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird. Daher haben wir den ganzen Wendler-Content gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen.“

Beim TV-Sender RTL zeigte man sich indes völlig überrascht und distanzierte sich nachdrücklich von Wendlers Verschwörungstheorien:

Und was sagt DSDS-Papa Dieter Bohlen dazu? Der ist, wie es scheint, gar nicht so traurig über den Ausstieg des Schlagerstars und lässt in einer Videobotschaft seinem Spott freien Lauf.

Quelle: focus.de