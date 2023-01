ColossalCon Texas 2022: Video zum großen Cosplay-Event – Es ist immer wieder faszinierend, wie kreativ sich die Cosplayer verkleiden und wie viel Arbeit hinter ihren Kostümen steckt. Mittlerweile ist der eigentlich japanische Verkleidungstrend, genannt Cosplay, weltweit ein großes Thema und begeistert die Massen.

In den Neunzigern beschränkten sich die Kostüme noch auf Anime- und Mangafiguren. Heutzutage sind auch Darstellungen aus Spielfilmen und insbesondere Computerspielen sehr beliebt. Und so beeindruckend die Kostüme sind, so extrem sexy sind die meisten auch. Da schaut der Ottonormalverbraucher immer erstaunt zu, zumal es dabei wirklich etwas für das Auge gibt.

Die verkleidungswütige Community präsentiert sich da natürlich gerne und regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram. Doch gerade wenn große Events anstehen, zeigen sich die Cosplayer auf der großen Bühne. So wie bei der dreitägigen Veranstaltung der „ColossalCon Texas“ in den Kalahari Resorts, wo auch im letzten Jahr unzählige Cosplayer zugegen waren.

Das Coole an der „ColossalCon Texas” ist sicherlich die tolle Location inklusive eines Schwimmbads. Genau der richtige Ort für all die coolen und sexy Cosplayer, um sich vor der Kamera zu zeigen. So zu sehen im toll aufgemachten 4K-Video der „ColossalCon Texas 2022“. Ein Fest für jeden Cosplay-Fan. In diesem Sinne … viel Spaß!