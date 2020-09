Spencerhill Festival geht 2021 als XXL-Version weiter – In diesem Jahr fiel das Spencerhill-Festival wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Doch alle Bud-Spencer- & Terence-Hill-Fans können sich auf das offizielle Fantreffen im nächsten Jahr freuen. Denn zum 20-jährigen Jubiläum des Fantreffens 2021 wird so richtig gefeiert – und das ganze zehn Tage lang. Dafür mussten die Macher allerdings umziehen. Hierbei geht es zu den Anfängen zurück, wird das Spencerhill Festival 2021 nämlich nach Langem wieder in der Westernstadt Templin stattfinden.

Im Eldorado Templin fahren die Veranstalter zum 20. Geburtstag des Spencerhill Festivals ab dem 02. September 2021 dann auch ein saustarkes Programm für alle Besucher auf. Dabei wird es im kommenden Jahr mit „Das Krokodil und sein Nilpferd“ und „Trinity“ gleich zwei Festival-Themen geben. Es wird zum einen das Thema des letzten, leider weggefallenen Festivals präsentiert – und um die doppelte Ladung Spaß und Entertainment zu bieten, eben noch ein neues Thema angeboten. Tickets zum Bud Spencer & Terence Hill-Event des Jahres können HIER bekauft werden.

Euch erwarten Shows, Attraktionen, Konzerte, Filme, VIPs, die Movie-Parade und Ausstellungen rund um Bud Spencer und Terence Hill. Dazu gehören auch das 40-Meter-Riesenrad und natürlich der feierliche Einzug des Konvois mit den Filmfahrzeugen, US-Cars und Schulbussen. Dazu gibt es die Möglichkeit, mit der Spencerhill-Dampfer-Rundfahrt eine Runde auf dem Röddelinsee zu drehen.

Es gibt definitiv genug zu tun und zu sehen während des 10-tägigen Festivalspaßes mit reichlich Spencerhill-Unterhaltung, wozu auch ein Rodeo-Wettbewerb, Fotopoints, Kostümwettbewerbe, Strongest-Fan-Contest und das kultige Würstchen-Wettessen gehören. Damit nicht genug, samstags gibt es dazu in der Nacht ein großes Feuerwerk oder eine Lasershow.

Ihr könnt in der Zeit entweder im Spencerhill-Camp vor den Toren der Westernstadt zelten oder im Wohnwagen nächtigen. Wer ein paar Euro in die Hand nimmt, kann indes auch ein Hotelzimmer in der Westernstadt nehmen.

Also Bud- und Terence-Fans, merkt euch den 02. September 2021 schon mal vor, wenn es heißt: „Willkommen zum 20. Spencerhill Festival 2021!“. HIER geht es zur offiziellen Webseite.

