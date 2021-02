BlueBrixx: Coole Bundeswehr-Modelle aus Noppensteinen – Seit Jahren haben Klemmbausteine nicht nur die Herzen der Kinder erobert. Vor allem weil sich etliche Hersteller von Noppensteinen hervorgetan haben und eine große Vielfalt garantieren. So wie die deutsche Firma BlueBrixx aus Flörsheim, die ein breites Sortiment anbietet, das von Themenfeldern wie Eisenbahn, Auto, Raumschiff, Gebäude über das Mittelalter bis hin zu Militär-Modellen reicht.

Etwa auch Modelle zur Bundeswehr, die sie in Zusammenarbeit mit dem asiatischen Hersteller Xingbao anbieten. Entstanden sind tolle und detaillierte Bundeswehr-Sets, die nicht nur jeden Fahrzeug-, sondern auch Militär-Fans begeistern dürften. Wir wollen euch diesbezüglich mit dem Kampfpanzer Leopard 1 sowie dem MTW M113 zwei der Bundeswehr-Modelle vorstellen, die uns BlueBrixx netterweise zur Verfügung gestellt haben.



Beginnen wir mit dem ikonischen deutschen Kampfpanzer Leopard 1, in dem vielleicht einige von euch während eurer Bundeswehrzeit selbst gesessen haben. Es ist der erste Panzer, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entwickelt wurde und von dem zwischen 1964 bis 1984 4.700 Stück produziert wurde, wohlgemerkt in all seinen Varianten.

Das Modell des Leopard 1 von Hersteller Xingbao kommt in einem Maßstab 1:30 zu euch nach Hause und das zu einem Preis von 34,95 EUR. Ein guter Preis für insgesamt 1.145 Steine. Das Modell besticht dabei mit seiner tollen, authentischen Optik und den vielen Details. Hier fallen auch die coolen Funktionen wie etwa der drehbare Geschützturm samt beweglicher Kanone ins Auge.

Zudem lässt sich der Lukendeckel öffnen und die Motorhaube sowie die Fahrerabdeckung abnehmen. Was aber extrem positiv auffällt, ist, dass die Steinequalität bei Xingbao und diesem Set enorm zugenommen hat, inklusive einer Klemmkraft, die absolut in Ordnung ist. Gut, die Bauanleitung hat in Bezug auf Übersicht und einer besseren Anordnung der Bauschritte noch Luft nach oben, aber am Ende des Tages lässt sich der Kampfpanzer Leopard 1 ohne Probleme aufbauen.

Schlussendlich bekommt ihr ein cooles Modell, das sich prächtig als Ausstellungsstück macht – und das zu einem fairen Preis.

Das zweite Bundeswehr-Modell aus dem Hause BlueBrixx ist der Mannschaftstransportwagen (MTW) M113. Auch dieses Modell weist einen Maßstab von 1:30 auf und hat damit eine gute Größe für jede Vitrinensammlung daheim. Der M113 kommt auf 735 Teile und kostet 24,95 EUR. Es war der erste moderne und leicht gepanzerte Truppentransportpanzer, zu dessen Standardausführung ein 12,7-mm-Maschinengewehr als Hauptwaffe sowie ein 7,62-mm-MG als Sekundärwaffe gehören.

Eingesetzt wurde das vielseitige Fahrzeug aber nicht nur beim Heer der Bundeswehr, sondern war weltweit im Einsatz – so zum Beispiel auch aufgrund seiner amphibischen Fähigkeiten im Vietnamkrieg. Eingeführt wurde der M113 1960 und wurde bis heute weit über 80.000-mal produziert. Das Modell dazu von BlueBrixx und Xingbao besticht durch seine vielen Details, die sich nicht nur auf die originalgetreue Außenhülle beziehen.

So verfügt dieses Modell auch über Details im Innenraum wie den Fahrerstand, Motor oder Laderaum. Zu den Funktionen zählen derweil drei Lukendeckel, die sich öffnen lassen – ebenso wie die Fronthaube, die Hecktür und Heckklappe. Außerdem lässt sich hier das Dach abnehmen, um einen Gesamtblick auf das Innenleben zu erhalten.

Wie beim Modell des Kampfpanzers Leopard 1 geht der Aufbau des M113 ohne Probleme vonstatten und die Steinequalität befindet sich auf einem ähnlich sehr hohen Niveau. Alles in allem bekommen alle Militär- und Fahrzeugmodell-Fans hier ein sehr gutes Set angeboten.

Neben den beiden Modellen hat BlueBrixx aber noch viele weitere coole Sets rund um die Bundeswehr im Angebot. Außerdem wurden bereits neue Modelle wie dem Wiesel 1, dem ATF Dingo oder der Transportpanzer Fuchs angekündigt.

Hier bekommt ihr eine Übersicht.