Sie sind echte Stars und wahre Hingucker im Fernsehen und haben sich in den Jahren unzählige Fans gemacht. Die Rede ist von all den vielen Moderatorinnen im deutschen TV. Einen Namen machten sich die Damen in allerlei Bereichen von Spiel-Shows, Sport-Talks, Informationssendungen oder als Nachrichtensprecherin bis hin zur Moderation großer Abendshows.

Heute sind sie in ganz Deutschland bekannt und bliebt. Auch auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen wie Instagram präsentieren sich die redegewandten Frauen, die stets ein Lächeln auf den Lippen haben. Wir haben uns im großen Pool der Moderatorinnen umgesehen und präsentieren euch heute in unserem neuen Special die 29 schönsten deutschen Moderatorinnen.

Und wie immer heißt es auch in unserem neuen Ranking, dass nichts in Stein gemeißelt ist, da jeder von euch wahrscheinlich andere Favoriten hat. Genug der Worte: Viel Spaß mit den 29 schönsten deutschen Moderatorinnen.

Platz 29. Sonya Kraus – 22. Juni 1973

Platz 28. Annemarie Carpendale – 29. Oktober 1977

Platz 27. Nazan Eckes – 09. Mai 1976

Platz 26. Mareile Höppner – 12. Mai 1977

Platz 25. Ruth Moschner – 11. April 1976

Platz 24. Alina Merkau – 21. März 1986

Platz 23. Victoria Swarovski – 16. August 1993

Platz 22. Judith Rakers – 06. Januar 1976

Platz 21. Palina Rojinski – 21. April 1985