Metallica-Whiskey kommt auf den Markt– Die Metal-Ikonen Metallica sind vor nunmehr zwei Jahren neben ihrer Musik auch ins Whiskey-Business eingestiegen. Mit ihrem preisgekrönten „Blackened“ American Whiskey aus den besten nordamerikanischen Bourbons und Ryes in geschwärzten Brandy-Fässern noch dazu höchst erfolgreich.

Im Detail enthält die Limited Edition neben einer 750-ml-Flasche des streng limitierten „Blackened Batch 100“-Whiskeys aus der hundertsten Charge auch jene Playlist auf Vinyl, die zuvor beim Reifeprozess zum Einsatz gekommen ist. Obendrauf gibt es das eigens für die Edition produzierte „Blackened“-Zine. Auf den beiden 12er-Vinyl-Picture-Discs befinden sich jene zwölf Tracks, die der renommierte Master Distiller & Blender Rob Dietrich exklusiv für die Charge zusammengestellt hat.

Schließlich waren die Tracks dafür verantwortlich, den Reifungsprozess des edlen geistigen Getränks mit möglichst intensiven Klangfrequenzen zu optimieren. Richtig gelesen: Die tieffrequenten Schallwellen der jeweiligen Metallica-Playlist wirken sich auf den Reifungsprozess aus, da Fass und Flüssigkeit in Bewegung versetzt werden.

Auf molekularer Ebene stärkt dies wiederum die Wechselwirkungen zwischen dem Holz der Brandy-Fässer und dem darin gelagerten Whiskey. Dadurch wird letztendlich ein einzigartiges Finish garantiert. Dietrich und Co-Kurator Lars Ulrich bezeichnen dieses Verfahren, bei dem jede Charge mit einer neuen Playlist „bearbeitet“ wird, als „Black Noise“-Technologie.

Das Limited Edition Vinyl & Whiskey Boxset ist ab sofort auch in Deutschland exklusiv über „Spirited Gifts“ erhältlich.

Tracklist der BLACKENED-Boxset-Edition:

Disc 1

Side A

Blackened (Live)

Creeping Death (Live)

The Unforgiven (Live)

Side B

Disposable Heroes

Fade to Black

Spit Out the Bone

Disc 2

Side C

Whiplash

...And Justice for All

Nothing Else Matters (Live Acoustic)

Side D

Leper Messiah

One (Live)

Battery

Quelle: spiritedgifts.com