8 Staffeln Kult-TV: Disney+ schnappt sich eine der besten 90er-Sitcoms – Fans klassischer Sitcoms wurden in den 90er förmlich verwöhnt. Al Bundy ist noch heute der Vater einer ganzen Generation, so ziemlich jeder über 30 kann den Titelsong von „Friends“ mitsingen und niemand Geringeres als Hollywood-Star Will Smith feierte mit „Der Prinz von Bel Air“ seinen Durchbruch. Eine ganze besondere Serie darf dabei aber natürlich vergessen werden, deren Motto auch heute noch sprichwörtlich Anwendung findet: Mehr Power!

Unsere Leser wissen natürlich, dass die Kult-Sitcom „Hör mal wer da hämmert“ von und mit Tim Allen gemeint ist.

Im linearen Fernsehen ist die Serie um den tollpatschigen Heimwerkerkönig Tim Taylor, seine turbulente Familie und den stoisch-geduldigen Assistenten Al aktuell auf RTL Nitro zu sehen. Viel besser wäre es aber doch, wenn man alle acht Staffeln jederzeit auf Abruf hätte.

Genau das ist ab dem 26. Juli auf Disney+ der Fall.

Fans der mehrfach preisgekrönten US-Sitcom, übrigens eine der erfolgreichsten aller Zeiten, können sich von daher auf lange Bingewatching-Abende und einen zeitlosen Humor freuen, der auch heutzutage noch bestens funktioniert. Falls verpasst, lässt sich so natürlich auch direkt die gelungene letzte Folge nachholen, in welcher der weise und mysteriöse Nachbar Wilson nach 204 Episoden erstmals sein Gesicht enthüllt.

„Hör mal, wer da hämmert“ lief unter dem Originaltitel „Home Improvement“ von 1991 bis 1999 auf dem US-Sender ABC. Die Serie spielt in Detroit und basiert auf der Stand-up-Comedy des Hauptdarstellers Tim Allen, der daraufhin als Schauspieler auch im Kino durchstartete.

Interessanter Sidefact: Auch Baywatch-Ikone Pamela Anderson wurde durch ihre Auftritte als Lisa in „Hör mal wer da hämmert“ überhaupt erst bekannt.

