Zoox: So sehen Amazons neue Robo-Taxen aus – Jeder, der die Projekte des längst-nicht-mehr-nur-Buchversand-Giganten Amazon kennt, weiß, dass es kaum ein Eisen gibt, dass der Branchenriese nicht anfasst. Egal ob die Lieferung von Lebensmitteln, Streaming-Plattformen für Filme und Serien sowie bald auch Spiele, das Unternehmen diversifiziert. Auch in Richtung Transportmittel – Amazon hat schon vor längerem eine Firma für Robo-Taxen gekauft. Nun gibt es ein Video, das uns die Fahrzeuge unter Amazon-Banner zeigt.

Zoox, so der Name des Unternehmens aus Foster City, Kalifornien (USA). Seit Amazon die Firma gekauft hat, gibt es viele Spekulationen, was der Branchenriese mit den autonomen Roboter-Fahrzeugen plant. Manche vermuten, es ginge um den Transport von Paketen, andere sind eher überzeugt, dass Zoox irgendwann Plattformen wie Uber Konkurrenz machen oder Personen auf den letzten Meilen vom Flughafen oder Bahnhof zum Ziel bringen soll.

Letztgenanntes Unternehmen hatte selbst Pläne für autonome Taxen, stellte diese aber wieder ein. Das Automagazin „Jalopnik“ stellt die Vermutung an, dass Amazon nun in die Bresche springen und Ubers aufgegebene Pläne aufgreifen könnte. Doch all das ist noch Spekulation, es ist unbekannt, was Amazon letztlich mit den Fahrzeugen plant. Bekannt sind hingegen grobe Eckdaten der Zoox- Flitzer:

Eine 133 Kilowattstunden-Batterie liefert Saft für etwa 16 Stunden reine Fahrzeit – Höchstgeschwindigkeit: rund 90 Stundenkilometer. Zoox wartet dabei mit innovativen Sicherheitssystemen auf, die theoretisch jeden Crashtest mit fünf Sternen bestehen sollten. Welche es konkret sind, wurde nicht erwähnt. Kurz bevor Amazon das Unternehmen vor zwei Jahren kaufte, war Zoox jedenfalls die erste Firma in Kalifornien, der der vollautonome Transport von Passagieren von der Regierung zugesprochen wurde.

Das sichere Roboter-Auto ist also bereits Realität und mit Amazon steckt jede Menge an Fördermitteln in dem Projekt – man darf gespannt sein, was die Zukunft bereithält.

Quelle: jalopnik.com