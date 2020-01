Robot-Arme helfen Köchen am Herd

Autor: Bernhard Trecksel

Wer wünscht sich nicht mal, dass einem jemand unter die Arme greift? Zumindest in der Küche wird dieser Wunsch bald wahr. Auf der Verbraucherelektronikmesse CES hat Samsung die neueste Version seines Konzepts „Bot Chef“ vorgestellt – ein zweites Paar Hände für die Küche, um all die Aufgaben zu übernehmen, die beim Kochen nicht so viel Spaß machen, etwa das Rühren oder Anreichen von Zutaten.

Samsung bezeichnet diese Erfindung als „Cobot“, ein Wortspiel aus „Collaboration“, also Zusammenarbeit, und Roboter. Eine künstliche Intelligenz steuert die beiden abnehmbaren Arme, die an Oberflächen in der Küche befestigt werden können. Unter deren Haut aus Kunststoff und Metall arbeitet eine komplexe Mechatronik, die den Armen die Reichweite, den Durchmesser sowie die Griffsicherheit der menschlichen Hand verleiht.

Genug Kraft, um Küchengeräte zu heben und einem Menschen bei seinem Kochvergnügen zur Seite zu stehen. Intuitive Stimmsteuerung erlaubt es dem Nutzer, dem Bot Chef Kommandos zu geben. Durch maschinelles Lernen merken sich die Arme die häufigsten Handgriffe ihres Besitzers und lernen so mit der Zeit sogar neue Hilfestellungen für den Koch auf Basis einer App.

Auch können so neue Fähigkeiten heruntergeladen werden – Samsung plant ein ganzes Ökosystem für die Nutzer, das es erlaubt, verschiedene Einstellungen und Trainings miteinander zu teilen, etwa um das Rühren einer cremigen statt einer dünnen Suppe zu meistern und dergleichen. Die Robot-Arme „merken“ sich auch die Position von Küchengeräten wie Kochlöffel oder Messer – und gehen dementsprechend selbständig zu Werke. Eine faszinierende Idee.

Quelle: samsung.com