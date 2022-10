Optimus: Elon Musk präsentiert humanoiden Alltags-Roboter – In den 80er Jahren sorgte Arnold Schwarzenegger als Terminator für Aufsehen. Androiden und futuristisches Bodyhackings oder Bodymodification von Mensch und Technik gaben schon immer reichlich Material für das Science-Fiction-Genre.

Während man heutzutage auf diesem Gebiet immer größere Erfolge feiert, mischt nun auch Tesla-Chef Elon Musk mit. Denn er hat unlängst den Prototypen seines Alltags-Roboters „Optimus“ in Menschengestalt vorgestellt. Dieser humanoide Roboter soll laut Ankündigung von Musk in die Massenproduktion gehen – und das für einen recht überschaubaren Preis von unter 20 000 US-Dollar.

Nach Angaben des Tesla-Bosses könnte man die humanoiden Roboter einmal in Stückzahlen in Millionenhöhe produzieren. Dabei stellt sich Musk vor, dann mehr Umsatz generieren zu können als mit den Elektroautos von Tesla. Der Optimus könnte in rund drei bis fünf Jahren bestellbar sein. In seinen Visionen sieht Musk das immense Potenzial in Bezug auf massenhaft produzierte Roboter, welche die Zivilisation verändern könnten.

Dabei stellt er sich eine Zukunft des Überflusses vor, in der es keine Armut mehr gibt. Laut Musk sei aber noch einiges an Weiterentwicklungen des Prototyps nötig. Aber Optimus soll in den kommenden zehn Jahren eine Entwicklung nehmen, dass er letztendlich „unglaublich“ sein wird. Im Vergleich zu anderen humanoiden Robotern soll Optimus wesentlich leistungsfähiger sein.

