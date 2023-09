Logitech G: Neue Produkte für Gamer und Creator – Logitech G, ein Ableger des Unternehmens Logitech, hat drei innovative Produkte für das Gaming- und Streaming-Erlebnis vorgestellt: die Mikrofone "Logitech G Yeti GX" und "Logitech G Yeti Orb" sowie die Streaming-Beleuchtung "Logitech G Litra Beam LX". Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem immer mehr Gamer Inhalte online teilen und ihre Gaming-Sessions live streamen.

Neue Produkte für ein ultimatives Gaming-Erlebnis

Die Zusammenarbeit zwischen Blue Microphone und Logitech G führte zur Entwicklung von Gaming-Mikrofonen, die speziell auf die Bedürfnisse von Gamern zugeschnitten sind. Vincent Borel, Vice President und General Manager bei Logitech G, betonte den Wunsch, Gamern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Erfahrungen teilen können. Diese Produkte basieren auf den Technologien von Logitech G und beinhalten Features wie die LIGHTSYNC RGB-Technologie und die G HUB-Software von Logitech G. Ein besonderes Merkmal ist die Blue VO!CE-Unterstützung, die die Qualität der Mikrofone verbessert.

Beim "Yeti GX" handelt es sich um ein Mikrofon mit dynamischer Kapseltechnologie. Es verfügt über das bekannte Yeti-Design und als besondere Neuerung über das Scrollrad der Logitech G Gaming-Mäuse. "Yeti Orb" wiederum richtet sich an Einsteiger im Streaming-Bereich. Es kombiniert exzellente Audioleistung mit einer anpassbaren Statusleuchte.

"Litra Beam LX" stellt eine hochwertige Beleuchtungslösung dar, die mit der TrueSoft-Technologie von Logitech G ausgestattet ist. Diese Technologie liefert eine genaue Farbwiedergabe und eliminiert harte Schatten. Litra Beam LX wird bald mit der dynamischen Beleuchtung von Windows 11 kompatibel sein.

Logitechs Engagement für Nachhaltigkeit

Nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit will Logitech Maßstäbe setzen. Das Unternehmen verwendet recycelten Kunststoff aus alter Unterhaltungselektronik für die Herstellung seiner neuen Produkte. Außerdem stammt die Papierverpackung aus FSC™-zertifizierten Wäldern. Bei einem Kauf von Logitech G Produkten wird der CO2-Fußabdruck des Produkts vollständig kompensiert.

Die beiden Mikrofone "Yeti GX" und "Yeti Orb" sind jetzt in Schwarz erhältlich und kosten 159,99 Euro bzw. 69,99 Euro. Das "Litra Beam LX" wird in der Farbe Grafit für 169,99 Euro angeboten. Weitere Details sind auf der offiziellen Website von Logitech G zu finden.

Zur Feier der Produkteinführung bietet Logitech G im Rahmen der #LOGIPLAYDAYS, die vom 13. bis 19. September 2023 laufen, exklusive Rabatte an. Neben diesen Rabatten wurden weitere Produkte wie das PRO X TKL LIGHTSPEED Gaming Keyboard und die PRO X SUPERLIGHT 2 Gaming Mouse vorgestellt. In Deutschland sind die Angebote bei Amazon, Media Markt und Saturn erhältlich.